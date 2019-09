L'evento organizzato a Matera è stato un importante occasione di confronto

La manifestazione "AlleviAmo futuro-Expo Matera 2019" ha presentato un programma ricco di incontri, convegni ed esposizioni di capi selezionati rappresentanti la biodiversità di interesse zootecnico del nostro Paese, che ha consentito di mostrare la zootecnia italiana come "Patrimonio Universale" in diverse "location ", frutto anche di avanzate opere di recupero nell'abitato e nell'hinterland di Matera. Quella conclusa è stata un'occasione unica per conoscere a fondo tutta la verità su allevamento e agricoltura, per entrare a contatto diretto con allevatori e produttori, conoscerne le storie e degustarne i prodotti. I numeri del comparto zootecnico sono fondamentali perché negli allevamenti c'è molta occupazione, si investe tantissimo, in genetica, in sicurezza alimentare, nel benessere degli animali. Emblematico il caso della carne bovina: in Italia si produce quella più controllata e sicura. Appare sia proprio questo uno dei motivi per cui il nostro sistema viene continuamente attaccato. Il vicepresidente nazionale Coldiretti, Davide Granieri ha dichiarato: "La miglior tracciabilità delle nostre produzioni zootecniche deve essere tradotta in valore per gli allevatori. Ma anche per le infrastrutture e per il territorio a vantaggio di tutti i cittadini. Matera, in questo senso, è una grande occasione".

La Basilicata ma anche altre regioni del sud, costituiscono un 'ponte' verso l'area mediterranea, l'incontro tra culture e conoscenze che fanno di questi territori un 'laboratorio' di esperienze. Sono zone queste in cui la gestione sostenibile tra l'attività di allevamento ed altri settori economici è sempre stata una preoccupazione primaria degli allevatori e degli amministratori. "L'evento organizzato a Matera 'Alleviamo futuro. Expo 2019' è stato un importante occasione di confronto. Gli intervenuti all'evento hanno avuto la possibilità di visitare la grande esposizione della zootecnia del futuro - lo afferma il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto, ospite dell'evento - Tutto il contesto operativo e organizzativo considera come massima espressione il valore inestimabile del patrimonio offerto alla storia dalla società agricola materana in generale, contadina in particolare. La manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana allevatori, insieme con l'Associazione regionale allevatori, ha posto al centro del dibattito la zootecnia, comparto che occupa nel panorama non solo agricolo, ma nell'intera economia italiana un ruolo di rilievo, essenziale. I giovani lucani – rileva il consigliere di Basilicata positiva - i lavoratori stranieri desiderosi di realizzarsi nelle migliori espressioni della vita, vale a dire un lavoro, una famiglia possono e devono trovare proprio nella scelta di dedicarsi all'allevamento e nei prodotti derivati dalla trasformazione la giusta soluzione ai loro interrogativi lavorativi. La politica, quella giusta, quella dei fatti deve rendersi parte diligente, offrirsi come garante per facilitare la progettualità di sistema e nello sconfiggere le lentezze burocratiche – conclude - Al bando le grida sterili, gli isterismi malcelati, il consiglio –conclude Quarto - di chi in agricoltura come me ci vive da sempre è di avanzare uniti, insieme per dare un futuro migliore all'agricoltura della Basilicata".

Silvia Silvestri