Appuntamento organizzato in cinque giorni di attività, nato dal Progetto “la lavorazione dei tessuti vegetali”

L’iniziativa è stata definita "Senza mai perdere il filo dell'arte". Un appuntamento svoltosi dal 23 al 27 settembre a Teana, grazioso comune di 572 abitanti in provincia di Potenza, situato all'interno del Parco Nazionale del Pollino e parte della Comunità Montana Alto Sinni. L’appuntamento, organizzato in cinque giorni di attività, nasce dal Progetto “la lavorazione dei tessuti vegetali”, finanziato dal fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), realizzato in collaborazione con il comune di Teana e la Regione Basilicata, ha avuto l’obiettivo di recuperare la tradizione tessile del luogo. Un programma ricco di iniziative iniziato con il corso di tessitura, tenuto dalla dottoressa Laura Folli, maestra d’arte in stampa e tessitura a telaio, coordinatrice del progetto, presso la sala della tessitura del museo della civiltà contadina. Un appuntamento per creare opportunità di sviluppo per un territorio che vuole riappropriarsi della sua vocazione agricola e artigianale. A seguire un incontro- dibattito “Obiettivo Basilicata Territorio e risorse delle aree interne” che ha visto la partecipazione del sindaco di San Severino Lucano, vice presidente del parco nazionale del Pollino, Franco Fiore, il sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza e la dottoressa Laura Folli.

Il convegno “un filo in comune, la tradizione tessile a San Costantino Albanese e Teana” ha permesso di approfondire la storia di due realtà territoriale unite da tradizioni antichissime e straordinarie come quella della lavorazione della ginestra.Un confronto che ha visto la partecipazione del Presidente del Parco del Pollino e sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli insieme al sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza. Infine l’esposizione e la premiazione dei piccoli arazzi tessuti durante il corso. L’iniziativa ha trovato l’attenzione dei comuni circostanti, il corso di tessitura ha raccolto molte adesioni e partecipazione sortendo una positiva sollecitazione alla vocazione artigianale, storia di questo territorio. Piena soddisfazione da parte degli organizzatori. In particolare della coordinatrice la dottoressa Maria Silvestri. “Questa iniziativa – ha sottolineato Maria Silvestri – che voleva essere da stimolo a non dimenticare le nostre tradizioni senza perdere il filo dell’arte”. Sulla stessa frequenza il sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza. “Iniziativa azzeccata – ha precisato il primo cittadino di Teana, Vincenzo Fiorenza – che ha ricordato per non dimenticare la nostra vocazione artigianale, in particolare quella della tradizione tessile. Un plauso va a tutti quelli che si sono dedicati e impegnati nell’organizzazione di questa importante iniziativa”. Quando la memoria urla forte davanti all'abbandono, il tempo vince davanti all’essenzialità delle cose. L’iniziativa teanese ha ampiamente dato voce a questo pensiero.

Oreste Roberto Lanza