In programma domenica 6 ottobre. Iniziativa promossa dal Touring Club Italiano

Una caccia al tesoro per scoprire la bellezza dei territori con la Bandiera Arancione.

È l’iniziativa promossa dal Touring Club Italiano e in programma per domenica prossima, 6 ottobre 2019, anche a San Severino Lucano. Un'occasione per scoprire gratuitamente piccoli gioielli in modo originale e divertente.

Il gioco, adatto a grandi e piccoli, si articola in sei tappe per arrivare a conquistare l’ambito premio finale. L’iniziativa coinvolge i Comuni italiani con meno di 15mila abitanti che hanno ottenuto il prezioso riconoscimento, riconoscimento ottenuto con il superamento di oltre 250 criteri (come sostenibilità, accoglienza e buona cucina).

Per partecipare alla caccia al tesoro l’iscrizione è gratuita ma è necessario prenotarsi prima sul sito

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I Partecipanti il 6 ottobre devono presentarsi al punto di partenza indicato sul sito, all’interno delle fasce orarie indicate; riceverai gli indizi per poter iniziare la tua caccia alla scoperta non solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni e sapori. Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.“Siamo fieri e orgogliosi di avere il marchio bandiera arancione, dice il sindaco Franco Fiore, la caccia al tesoro di domenica sarà motivo per far conoscere il nostro paese, e non solo la giornata si concluderà con la degustazione della polenta uno dei nostri piatti tipici. L’appuntamento con la Caccia ai tesori Arancioni offre l’occasione per visitare in modo originale e divertente cento piccole eccellenze dello Stivale. Un modo per conoscere storie, persone e monumenti. Per scoprire aneddoti e curiosità. Per trascorrere una giornata all’insegna della storia, della cultura, delle tradizioni. E anche del buon cibo”.