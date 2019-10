Un progetto tra Basilicata, Puglia e Sicilia supportato dalla Soprintendenza Basilicata

Si è svolto a Matera domenica 6 ottobre 2019, presso l'ex Ospedale San Rocco la terza edizione del Verga Film Fest, un evento cinematografico parte del Festival Verghiano Tour, un progetto di connessione tra Basilicata, Puglia e Sicilia con al centro Matera supportato dalla Soprintendenza Basilicata. La Manifestazione iniziata alle 18 con un laboratorio attoriale nel quale sono state affrontate le poetiche del vero in riferimento allo stile del celebre autore Giovanni Verga e a quelle che sono le messe in scena condotto dal regista Lorenzo Muscoso e le attrici Stefania Carulli e Maria Dibattista, è proseguita con un approfondimento sul doppiaggio a cura di Claudio Popolizio ed uno sul rapporto della lirica con il cinema e teatro condotto dai Cantanti d'Opera Vito Difonzo e Eldar Akhmedov con il chiaro riferimento alla Cavalleria Rusticana di Franco Zeffirelli.

Dopo la rassegna dei cortometraggi finalisti al concorso la manifestazione si è conclusa con la consegna del premio alla carriera ad Enzo Sisti, produttore esecutivo nell'ultimo film di James Bond, colui che ha portato a Matera le principali produzioni internazionali a partire da "The Passion" di Mel Gibson. A lui un'opera dell'artista Domenico dell'Osso. "Enzo Sisti – dichiara Walter Nicoletti, attore e produttore oltre che Presidente dell'Associazione Culturale "Voce Spettacolo" di Matera – merita la cittadinanza onoraria di Matera, considerato che è stato sempre legato alla Città dei Sassi per il suo prezioso e profuso impegno nel far scoprire le nostre meraviglie alle grandi major cinematografiche hollywoodiane. Ne ha reso più alto il prestigio attraverso la settima arte a vantaggio della comunità intera. Auspico che il riconoscimento gli venga conferito al più presto".

Silvia Silvestri