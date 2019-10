Voluto dalla casa editrice di Trani AdMaiora, in collaborazione con Ops

TRANI - Si terrà al Senato la prima edizione del “Premio Vittoria” voluto dalla casa editrice di Trani AdMaiora, in collaborazione con Ops. L’appuntamento é per giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 15.00 con ingresso alle ore 14.40. A credere fortemente nel progetto, che intende ringraziare e valorizzare tutte le personalità coinvolte attraverso un prestigioso riconoscimento che sarà assegnato nella sala Zuccari, presso Palazzo Giustiniani a Roma , l’amministratore unico di AdMaiora edizioni Giuseppe Pierro, nonché presidente dell’osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza che nato in Puglia, opera in tutta Italia. Diverse le eccellenze nazionali ed internazionali, selezionate dal comitato scientifico, tra le tantissime proposte giunte in sede. Il Premio Vittoria si divide in tre distinti ambiti: premio alla carriera, premio alle eccellenze e premio sociale, per ognuno dei quali verranno insignite personalità di spicco che particolarmente si sono distinte nell’ultimo anno in Italia e nel mondo.

Tra loro anche la collega lucana Francesca Rodolfo, alla guida dei tg di Telenorba, di cui è volto noto e grande professionista. "Questo è il primo premio che istituiamo e per me è come una creatura da aiutare a far crescere con i valori migliori che ci animano e che ci hanno impartito i nostri genitori - ha spiegato il Patron di AdMaiora Giuseppe Pierro. Gli ho voluto dare il nome Vittoria, intanto perché Vittoria è il nome della mia primogenita, poi perché suona come una conquista, un’affermazione, un successo. Cose che nei 18 anni della nostra vita come casa editrice abbiamo visto trionfanti, miste a sacrifici e passione, grazie personalità di spicco che hanno creduto in noi e a cui devo tanto in termini umani e professionali.Quelle stesse personalità che avrò il piacere e l’onore di premiare io stesso il prossimo 24 ottobre in una location prestigiosa quanto loro, che è il Senato. Dei diciotto premiati ognuno si è contraddistinto per il suo impegno professionale o sociale - ha concluso Pierro. Poi c’è la categoria eccellenze, dove saranno premiati i giovani talenti che si sono contraddistinti su tutto il territorio nazionale". Di seguito l’elenco dei premiati suddivisi nelle varie sezioni.

PREMIO ALLA CARRIERA:

1 - PREMIATO: AVV. NINO MARAZZITA

2- PREMIATO: COL. LUIGI CORTELLESSA

3- PREMIATO: SEN. GIANLUIGI PARAGONE

4 - PREMIATO: ON. DEBORA SERRACCHIANI

5 - PREMIATO: DOTT.SSA ROBERTA BRUZZONE

6 - PREMIATO: SEN. ADOLFO URSO

7 - PREMIATO: DOTT.LUCIANO REGOLO

PREMIO ECCELLENZE:

1 - PREMIATO: DOTT. SERGIO FONTANA

2 - PREMIATO:DOTT.SSA LICIA ANGELI

3 - PREMIATO: DOTT.SSA FRANCESCA CORRARO

4 - PREMIATO: AVV. ANDREA GIORDANO

5 - PREMIATO: ING. GIUSEPPE RIZZELLI

6 - PREMIATO:DOTT.SSA MARA SANTANGELO

PREMIO SOCIALE:

1 - PREMIATO: DOTT.SSA FRANCESCA RODOLFO

2 - PREMIATO: ON. MARILINA INTRIERI

3 - PREMIATO: ON. SUAD SBAI

4 - PREMIATO:ISP. SUP. DOMENICO MASTRULLI

5 - PREMIATO: DOTT.SSA ROSANNA BANFI