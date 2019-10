Il 26 e 27 ottobre nella città dei Sassi di scena Expo Pro Loco Matera 2019

Presentato ieri nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Giunta “Nelson Mandela” del Comune di Matera il programma generale dell’intera manifestazione. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa, il Presidente Unpli Puglia Rocco Lauciello, l’Assessore al Turismo del Comune di Matera, Mariangela Liantonio, Emma Ceglie addetta stampa Pro Loco Unpli Terlizzi, Gerardo Strippoli, componente Giunta regionale Unpli Puglia, il Presidente Pro Loco Matera, Claudio Rospi e il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 Salvatore Adduce.Al termine della conferenza il Presidente UNPLI Basilicata Rocco Franciosa ha consegnato una copia del “Lucanum il gioco con le Pro Loco della Basilicata” al Presidente Adduce e all’Assessore Liantonio. I comitati regionali delle Pro Loco di Basilicata e Puglia hanno ideato e organizzato “Expo Pro Loco Matera 2019” per sabato 26 e domenica 27 ottobre con convegni, stand espositivi e rassegne di cortei storici e gruppi folk, per celebrare la prima edizione della “Giornata Nazionale delle Tradizioni Popolari e del Folklore” indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Esprimiamo viva soddisfazione ed emozione per l’importante appuntamento che ci prestiamo a condividere nella Capitale europea della Cultura, grazie alla collaborazione del Comune di Matera e delle istituzioni ai vari livelli – ha sottolineato Rocco Franciosa, Presidente Unpli Basilicata – quale straordinario momento di valorizzazione del patrimonio culturale e di esaltazione dell’attività di volontariato portato avanti dal mondo Pro Loco”.

Il Presidente dell’Unpli Puglia Rocco Lauciello ha rimarcato “il nostro impegno a rafforzare la rete tra le Pro Loco e comitati regionali si concretizza con questa manifestazione che rappresenta un’occasione importante per mostrare le tante risorse culturali e storiche dei nostri territori”. Ad ospitare la due giorni artistico-culturale sarà Matera, Città dei Sassi patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019. Nel corso dell’iniziativa si svolgerà la rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Basilicata e Puglia e dei gruppi Folk, promossa da Unpli Basilicata e Unpli Puglia con il patrocinio del Comune Matera, della Fondazione Matera Basilicata 2019, della Regione Basilicata, del Polo Museale della Basilicata, dell’Apt Basilicata Turistica, della Provincia di Matera, della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, e del Consiglio Regionale della Puglia e con il sostegno del Fondo Etico della BCC – Banca di Credito Cooperativo Basilicata.Ricco il cartellone della manifestazione che prenderà il via la mattina del 26 ottobre alle ore 9 in Piazza San Francesco con l’inaugurazione del “Villaggio delle Pro Loco di Basilicata, Puglia, Calabria e Campania”. Alle ore 10 presso l’Open Space Apt Basilicata in Piazza Vittorio Veneto vernissage della mostra fotografica “Matera con gli occhi di Beppe Borghi”, in collaborazione con la Pro Loco Gerenzano e il comitato regionale Unpli Lombardia. A seguire ci sarà la celebrazione della prima edizione “Giornata Nazionale delle Tradizioni Popolari e del Folklore”. Alle ore 15 partenza da Via Lanera della “Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata”. Il percorso della sfilata dei Cortei Storici e Gruppi Folkè il seguente: Via Lanera – Via Lucana – Via Ridola – Piazza Pascoli – Piazza San Francesco – Via del Corso – Piazza Vittorio Veneto – Via delle Beccherie – Piazza San Francesco. Al termine della sfilata, intorno alle 18 circa in Piazza San Francesco presentazione dei singoli Cortei Storici e consegna di un riconoscimento di partecipazione alla presenza delle istituzioni e dirigenti UNPLI ed esibizione dei Gruppi Folk partecipanti. Si bissa domenica 27 ottobre con apertura degli stand espositivi in Piazza San Francesco alle ore 9 e alle ore 10 si terrà il convegno “Patrimonio Culturale, Identità Storiche e Folklore – Programmi di sviluppo socio-culturale e turistico del territorio, oltre Matera 2019” presso la sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi. Nel pomeriggio alle ore 15 con partenza da Via Lanera “Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata” con lo stesso percorso del giorno precedente. Alle ore 18 sempre in Piazza San Francesco presentazione dei singoli Cortei Storici e consegna di un riconoscimento di partecipazione alla presenza delle istituzioni e dirigenti UNPLI ed esibizione dei Gruppi Folk partecipanti. Il programma completo è possibile consultarlo sul sito istituzionale www.unplibasilicata.it