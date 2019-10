Degustazione di vini della collina materana e di prodotti da forno tipici

La Pro Loco di Matera ha organizzato presso lo Spazio Campania, nei locali a piano terra del palazzo della Provincia di Matera una degustazione di vini della collina materana e di prodotti da forno tipici, con lo scopo di valorizzare quel patrimonio immateriale legato al territorio, che stimolando i sensi riporta la mente al ricordo dell'esperienza e dei luoghi. Lo stretto legame tra vino e territorio, la valorizzazione dei vitigni autoctoni, il continuo progresso qualitativo, hanno permesso ai vini lucani di conquistare pubblico e critica nazionale ed internazionale. Il vino, insieme ai prodotti tipici e tradizionali della Basilicata, è parte integrante e distintiva del patrimonio culturale complessivo della Basilicata e dei suoi abitanti. Esso racchiude sapori e profumi caratteristici di una regione ricca di paesaggi collinari e vulcanici che, pur essendo per tradizione vocata, solo nell'ultimo decennio ha intensificato e portato a compimento il complesso e rigoroso iter burocratico per l'ottenimento delle certificazioni DOC, DOCG e IGT.

In ambito enogastronomico uno dei migliori biglietti da visita del nostro Paese è rappresentato dal vino, per il quale aumentano le esportazioni e gli apprezzamenti in tutto il mondo, nonostante la crisi degli ultimi anni. La cultura e la tradizione, il gusto e la qualità, espressi attraverso produzioni enologiche di pregio, ne fanno un prodotto identificativo del marchio Italia anche nel complesso scenario socio-economico attuale. La Pro Loco di Matera questa mattina ha incontrato la Pro Loco Campana anche attraverso la presentazione di un itinerario turistico culturale comune: "La congiura dei Baroni". Un viaggio nella storia di un periodo che ha gettato le basi per la modernizzazione della struttura politica e sociale dei grandi Stati Europei. Grande opportunità per la Campania quella di allestire uno spazio nel cuore di Matera, città simbolo di trasformazione e rinnovamento, oggi culla della cultura europea. Nel corso dell'aperitivo la Pro Loco di Matera ha ospitato una rappresentanza della Pro Loco di Savigliano in Piemonte nell'ambito del progetto "passeggiate culturali" ed ha annunciato che entro fine anno ci saranno altre manifestazioni tese alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

Silvia Silvestri