Presenti l’attore Alessandro Preziosi e il giornalista Gioacchino Bonsignori

Torna anche quest’anno a Carbone l’appuntamento con la “Mostra mercato del tartufo bianco del Serrapotamo”. Una due giorni organizzata nell’ambito del “Festival del cibo e delle tradizioni” dal Parco Nazionale del Pollino, dal Gal “La cittadella del sapere”, dalla locale amministrazione, dall’Alsia e dalla Comunità del cibo e della biodiversità. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre. Ad aprire la prima delle due giornate, alle 17, sarà la “Fiera del Sud-Est”, con l’inaugurazione della tredicesima edizione della “Mostra mercato” con stand enogastronomici, agroalimentari e di artigianato locale. Ospite della cerimonia d’inaugurazione sarà l’attore Alessandro Preziosi. Alle 18 "Il tartufo ai fornelli", un’esibizione tra ambasciatori del territorio e professionisti della gastronomia, con gli chef Pino Golia, Antonio Pandolfi, Carolina Calabrese, Paolo lnfantino detto "Zolfanello", Domenico Consiglio, Flavia De Marco, Rocco Tufaro ed Emanuele Ricchiuti. La telecronaca dell’evento sarà curata dal giornalista Gioacchino Bonsignori.

A seguire “La prova delle forchette”, un assaggio collettivo di piatti con ingredienti locali e, in chiusura di serata, lo spettacolo del mago mentalista Carlo Fox e momenti di cabaret a cura di Marco Calcagno detto Marcus. Prevista anche l’esibizione del gruppo musicale “Nn&Trio In-cantus band”. Venerdì alle 10 l’apertura della “Mostra mercato”, cui seguiranno delle visite guidate nel centro storico di Carbone "Tra Storia ed Arte" alla scoperta dell'antico borgo, culla del monachesimo basiliano ed una passeggiata con i cani, a caccia di tartufi nelle tartufaie naturali. Alle 13,poi, una degustazione di prodotti tipici e piatti a base di tartufo, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 17, “laboratori delle eccellenze”, con tecniche di lavorazione dei prodotti secondo le antiche tradizioni: esperti artigiani prepareranno degustazioni di formaggi al tartufo, soppressata di fichi, salame al coriandolo e "pitta da skanatura", saponi al coriandolo e tartufo , e una dimostrazione dell’arcaica arte dell’intreccio del vimini. Protagonista della serata sarà il tartufo bianco, con una nuova degustazione di piatti a base di prodotti della tradizione culinaria locale preparati da rinomati chef. In chiusura di serata lo spettacolo con il gruppo musicale di folk popolare "I Tarantolati di Tricarico". “Carbone da alcuni anni sta portando avanti delle iniziative per la valorizzazione del territorio sia da un punto di vista ambientale che storico ed enogastronomico – spiegano gli organizzatori della manifestazione- In particolare per quanto riguarda i prodotti enogastronomici, lì si contano 7 prodotti tradizionali riconosciuti ufficialmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e riportati in Gazzetta Ufficiale nell’elenco dei prodotti PAT.

In questo contesto, tra tanti prodotti tradizionali, abbiamo l’eccellenza che è data dal tartufo bianco che va sotto la denominazione di ‘Tartufo bianco del Serrapòtamo di Carbone’ che riveste grande importanza da un punto di vista economico e di promozionale del territorio. Da tre anni il Comune di Carbone è ufficialmente parte dell’Associazione Nazionale delle Città del Tartufo con sede ad Alba. Ma non solo. Nel 2012 è stato firmato un protocollo di intesa con le Province di Potenza, Teramo e Isernia per la valorizzazione del tartufo, nel 2013 è stata creata una filiera certificata , nel 2015 la mostra mercato è stato evento EXPO sui territori e nel 2017 Carbone è entrato ufficialmente a far parte dell'associazione nazionale delle ‘Città del Tartufo’”.