Nel cast la pittrice scanzanese Maria Santarsiero e l’attrice lagonegrese Eva Immediato

Domenica 27 ottobre sesta e ultima puntata di “Imma Tataranni, sostituto procuratore. Puntata ricca di colpi di scena. La versione femminile della lady Montalbano lucana è stata per RaiUno, un vero e proprio successo: lo share, la percentuale di telespettatori sintonizzati su un Rai Uno alle 21,25, è stata mediamente del 23,3 per cento, al di sopra delle programmazioni di altri canali. Una serie televisiva che ha mixato giallo, commedia e genere family, con una protagonista, Imma Tataranni, donna forte che fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi, anche a costo di scontrarsi con il suo superiore. Per la serata finale, il sostituto procuratore, sarà affiancata ancora da personaggi e attori lucani; in particolare, la nota pittrice di Scanzano Jonico, Maria Santarsiero e l’attrice lagonegrese, Eva Immediato.

Ma nulla più può essere svelato. A fare compagnia al cast lucano, il foggiano Nicola Rignanese protagonista in alcuni film come “Marpiccolo”, “Il paese delle spose infelici”, presentato al festival di Roma nel 2011 e “La pecora nera” di Ascanio Celestini presentato alla Mostra di Venezia nel 2010. Una serie di successi con episodi nei quali, la protagonista, l’attrice mesagnese Vanessa Scalera, lunga carriera alle spalle tra teatro, cinema, tv e recitazione, ha saputo dare il giusto carattere al personaggio, raccontando uno degli aspetti evidenziati nei racconti dall’autrice Mariolina Venezia: una Basilicata sospesa fra tradizioni e modernità.

Racconti che diventano uno spaccato di società e terra di contraddizioni che la scrittrice, a dire di molti, “signora del noir”, descrive in maniera impeccabile. Il giallo utilizzato per raccontare, denunciare e descrivere la società in cui ha vissuto fin da piccola l’ormai famosa Mariolina Venezia. Non ci resta dunque che restare incollati alla tv per questo ultimo atto di una serie televisiva che ha riscosso successi e curiosità per la bellissima terra di Basilicata.

Oreste Roberto Lanza