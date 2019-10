Si tratta di una proposta di turismo lento sempre più apprezzato e diffuso

A spasso per Chiaromonte con il trekking urbano. Il piccolo borgo sinnico, è l’unico paese della Basilicata che in occasione dell’anno del turismo lento, aderisce alla XVIª giornata nazionale del trekking urbano fissata per giovedì 31 ottobre. E cosi, alle ore 10, tutti in Piazza Garibaldi dove sarà presentato ufficialmente il percorso che sarà libero e disponibile per tutto il 2019. “Si tratta di una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa- spiega il consigliere comunale Vincenzo De Salvo-Consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, insomma tutti i luoghi dov’è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale, sviluppando un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti – argomenta De Salvo- e allo stesso tempo consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio, pertanto- conclude il consigliere- una passeggiata nel borgo, diventa per il turista un modo per scoprire le attrazioni locali realizzando un momento di crescita sia culturale sia spirituale”. Il trekking urbano è praticabile da tutti a qualsiasi età e non necessita di un equipaggiamento particolare.

Bastano, infatti, un abbigliamento confortevole ed un paio di scarpe comode per godersi una giornata, in qualsiasi stagione, di sport, cultura, arte e gastronomia. “Il nostro borgo dimostra sempre più attenzione e crescita culturale avviando programmi e progetti importanti per rilanciare il turismo locale- sottolinea la sindaca Valentina Viola- difatti, l’adesione alla giornata nazionale del trekking urbano permetterà a Chiaromonte di essere visibile in tutt’Italia e non solo. Questo è soltanto l’inizio di ciò che andremo a realizzare in tema di turismo- conclude la prima cittadina- Continueremo, infatti, a sviluppare altre iniziative e progetti che permetteranno d’incrementare in termini di numeri e presenze il turismo locale per tutto l’anno e non solo d’estate”.