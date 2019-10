Oltre 70 luoghi di estrema bellezza nell’evento organizzato dal Fai

Grande successo in Basilicata, per le “Giornate d’Autunno” organizzate nelle settimane scorse dal Fai, il Fondo Ambiente Italiano. Oltre 70 luoghi di estrema bellezza messe a disposizione di turisti e visitatori arrivati da tutta Italia. Chiese, castelli, musei, compresi le opere pittoriche di Carlo Levi a Matera, i luoghi scelti da Pier Paolo Pasolini per girare il film "Il Vangelo secondo Matteo", il castello Tramontano, il Parco della Murgia, la Cava del sole e il Centro di geodesia spaziale "Giuseppe Colombo".

Altri beni e luoghi sono stati visitati a: Ferrandina, Grottole, Irsina, Miglionico, Pomarico, Salandra, Aliano, San Mauro Forte, Stigliano, Tolve, Tricarico, la casa del poeta Rocco Scotellaro e il centro di documentazione Bernalda, Metaponto, Montalbano Jonico, Pisticci, Scanzano Jonico e Valsinni. A Potenza è stato aperto lo studio e il giardino privato dell'artista lucano nato a Calvello, Antonio Masini, pittore, incisore e scultore italiano. In provincia di Potenza, sono stati interessati ben 10 comuni. In particolare è stato possibile visitare i Laghi di Monticchio e il Museo di storia naturale del Vulture; la Chiesa della Madonna della Neve e il museo della civiltà contadina a Castelluccio Inferiore; la Chiesa di Santa Barbara a Rivello. A Sant’Arcangelo aperta la Chiesa e il Convento di Santa Maria dell’Orsoleo. A Melfi e Muro Lucano si è camminati sulla strada più antica, il sentiero delle Ripe. Tanti i visitatori anche a Oppido Lucano per vedere la Chiesa della Belvedere e il concento di Santa Maria del Gesù.

Oreste Roberto Lanza