Silvana Felicetta Colucci è stata eletta vincitrice del programma televisivo di Canale 8, cuochi d‘Italia

È di Castelmezzano la migliore cuoca regionale d’Italia. Ha studiato lingue straniere, presso Università degli Studi della Basilicata dopo aver frequentato l’Istituto professionale di Stato per il commercio. Silvana Felicetta Colucci è stata eletta vincitrice del programma televisivo di Canale 8, cuochi d‘Italia”, programma televisivo di Alessandro Borghese, grazie al trittico lucano e al pollo ripieno con contorno di patate lesse e zafaren crusk. Vive da tempo a Rionero in Vulture e da diversi anni è titolare del ristorante pizzeria "LAGO GRANDE" a Monticchio, frazione appartenente ai comuni di Rionero in Vulture e Atella, in provincia di Potenza. Un ristorante frutto di un ricambio generazionale gestito con i due figli di 22 e 21 anni.

Aperto dalla suocera, attualmente gestito da Silvana, chef, insieme con la madre, Rosa Valluzzi 94enne. Una convocazione per un casting a Potenza il 24 novembre del passato anno, superata alla grande pur nelle difficoltà subite da un brutto incidente stradale. Le pagine del suo curriculum raccontano di una netta preparazione su tutti i tipi di pasta fresca meno sulle composizioni di abbinamenti agrodolci. La finale, giocata su un menu regionale a due portate, con la Molisana Maria Antonecchia non ha avuto storie: 37 punti per l’orgoglio lucano, Silvana Felicetta Colucci quattro punti in meno, 33, la per la cuoca Antonecchia. Gastronomia di eccellenza ben cucinate con spezie e profumi della terra lucana hanno permesso ai giudici, Tomei e Espositi di sindacare definitivamente che la cucina lucana è la migliore d’Italia.

Oreste Roberto Lanza