Incontro dedicato alla promozione della cultura ma soprattutto al ruolo dell'anziano nella società moderna

Si è tenuto a Matera, nella Sala Consiliare della Provincia venerdì 15 novembre, il convegno sul tema "Gli Anziani raccontano: identità e cultura di un popolo" organizzato dall'associazione cultura e volontariato "Rocco Scotellaro" diretta da Mario Vitale e dal coordinamento lucano di ANCeSCAO con il patrocinio della Provincia di Matera. ANCeSCAO è stata ancora una volta protagonista di una delle numerose attività programmate a Matera, Capitale della Cultura Europea del 2019, celebre meta lucana e scrigno che racchiude storia, tradizioni e un importante patrimonio culturale, che merita di essere raccontato. Difficile individuare qualcuno più capace a narrare il territorio rispetto agli anziani: custodi e testimoni di storie, evoluzioni sociali ed esperienze, venerdì 15 novembre protagonisti di un convegno intergenerazionale. L'incontro è stato dedicato alla promozione della cultura ma soprattutto al ruolo dell'anziano nella società moderna, attraverso un confronto intergenerazionale e grazie alla presenza anche di numerosi giovani e Istituzioni locali realmente sensibili all'argomento. Il programma, che ha coinvolto gli anziani dell'area metapontina e della collina materana, ha previsto una iniziale visita agli splendidi e suggestivi Sassi di Matera ed è continuato poi nel pomeriggio con il convegno, che concludendo la giornata informativa e formativa, ha messo in luce le condizioni e le realtà degli anziani di ieri e oggi, attraverso riflessioni e racconti. Le difficoltà e le opportunità che incontrano.

Le infinite possibilità di sviluppo e conoscenza che offrono. Il futuro di tutti. L'appuntamento, stimolante grazie al confronto attivo tra anziani giovani ed istituzioni, è stato un'occasione di riflessione, poiché è dal confronto e dall'ascolto condiviso anche di posizioni non sempre condivise, che nascono le ispirazioni più lungimiranti. Tra coloro che sono intervenuti al dibattito abbiamo: Mario Vitale presidente dell'Associazione ANCeSCAO, il dott. Giovanni Caserta sul tema "Matera ieri e oggi raccontata dagli anziani" e il Dott. Vito Cilla sul tema "I bisogni di salute nel contesto attuale" e Vito Auletta che ha illustrato la tematica: "I Centri Anziani quale luogo di socializzazione". Il dibattito è stato moderato dal giornalista Pasquale Doria ed ha concluso l'incontro Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera. In un anno tanto importante per la città di Matera anche ANCeSCAO ha dato e continuerà a dare il suo contributo per diffondere la nostra cultura sul nostro territorio e fuori, manifestando ancora una volta la sua forte presenza e confermandosi importante punto di riferimento per l'intera comunità. Sono in programma nuove e diverse iniziative dell' ANCeSCAO, ci conferma la referente regionale dell'associazione Giovanna Casamassima, che prevedono momenti di collaborazione, confronto e riflessione assieme alle Istituzioni e ai cittadini, per promuovere l'associazionismo e il ruolo dei volontari come tassello fondamentale nelle iniziative culturali. Matera 2019 oggi, grazie alla semplicità e al coraggioso volontariato, è icona ed esempio di come volontà costruttive anche con poco possono fare tanto per il territorio.

Silvia Silvestri