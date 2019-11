Linee guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

“Per una pubblica amministrazione aperta, trasparente ed accessibile”. E’ il titolo del convegno organizzato all’Irccs Crob di Rionero in Vulture per la giornata della trasparenza. La sesta edizione è prevista per domani 27 novembre presso l’auditorium Cervellino dell’Irccs Crob. Questi importanti appuntamenti sulla trasparenza sono previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalle linee guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

L’appuntamento costituisce l’occasione per condividere le best practice, le esperienze e i risultati della valutazione del clima lavorativo, del livello dell’organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del sistema di valutazione in stretta collaborazione con il lavoro svolto dagli organismi di valutazione interni. “La Giornata della Trasparenza di quest’anno- ha sottolineato Cristiana Mecca, direttore generale IrccsCrob - è dedicata a tutti i portatori di interesse dell'Istituto e punta ad informare sulle attività messe in campo in tema di trasparenza e legalità: dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dall'Istituto, al piano e relazione della performance, fino al piano anticorruzione”. All’incontro sarà presente anche il responsabile per la protezione dei dati de Crob, Gianfranco Bruno. Inizio ore 15,00.

Oreste Roberto Lanza