Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

In Piazza Risorgimento si “accende” il Natale e si degustano i piatti della tradizione

Calvera si prepara alla sagra dei sapori autunnali e dà l’avvio alle festività natalizie. Il prossimo 7 dicembre a partire dalle ore 18:00 in Piazza Risorgimento si “accende” il Natale e si degustano piatti della tradizione. La Pro Loco Kalauras organizza la sagra dei “sapori autunnali” intenso e ricco si presenta il programma della giornata “Sacro&Profano: Suoni Sapori Autunnali e Atmosfere”, si inizia alle 18:00 con l’apertura dei Mercatini Natalizi di artigianato locale, si riscalderà “l’atmosfera” con l’accensione di un grande faló in piazza nel mentre si potranno degustare piatti locali, crispedde, baccalà, zuppe calde, bruschette ecc degustando un buon bicchiere di vino allietati da musiche della tradizione etnica con organetto e tammorra.

Attesa per il grande albero natalizio che sarà acceso intorno alle 21:00 mentre le zampogne con i loro suoni apriranno il periodo delle festività Natalizie. Il grande albero luminoso è offerto dalla ditta Nautilus di Francesco Arbia. «L’intento - dice il Presidente Mauro - oltre alla valorizzazione del borgo e alla riscoperta dei piatti tradizionali locali è anche “saldare” il valore comunitario, Natale si sa è la festa che meglio esprime valori di collaborazione e solidarietà e alla luce di questo abbiamo ideato un evento che potesse raccogliere tutto questo.

Nei piccoli centri non sempre arriva tutta l’attesa che si percepisce nelle grandi località, vuoi per le vetrine addobbate, le luminarie i suoni magici, ecco che anche Calvera nel suo piccolo avrà il suo maestoso albero luminoso, offerto da un giovane imprenditore Calverese, “accenderemo” il calore del Natale con un grande faló, anche questo come segno di unione, il camino nelle case soprattutto nell’antichità era il luogo del ritrovo, della condivisione dello stare insieme. Questo è lo spirito che ci anima -ha concluso il Presidente della Pro Loco - e che ci spinge a voler fare e fare bene».