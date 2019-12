Concerto della notte di San Silvestro organizzato nella città dei Sassi per dare il benvenuto al 2020

Sul suo profilo Facebook Francesco Stoia, bassista dei Tiromancino scrive: "Questo Capodanno lo festeggeremo con un super live nella nostra bellissima Matera. Vi aspettiamo in massa amici" una conferma già preannunciata dal programma del progetto denominato "Materanno 2020" per il concerto della notte di San Silvestro organizzato nella città dei Sassi per dare il benvenuto al 2020. ll progetto rientra nell'avviso pubblico per il sostegno di attività ed iniziative culturali, di animazione territoriale, ricreative e di intrattenimento in genere e sportive, anno 2019 e anno 2020 dell'Amministrazione Comunale di Matera. "Materanno 2020" si articolerà in due serate, quella di lunedì 30 dicembre e di martedì 31 dicembre 2019.

L'Amministrazione Comunale, in un primo momento orientata ad organizzare gli eventi di Capodanno in Piazza Matteotti, oggi in realtà si sta organizzando per concedere agli organizzatori piazza Vittorio Veneto, soprattutto tenuto conto che già solo le operazioni di montaggio e smontaggio richiedono generalmente un paio di giorni. Il progetto prevede un contest musicale di artisti emergenti che si esibiranno nella serata di lunedi 30 dicembre. I finalisti si esibiranno nella serata di martedì 31 dicembre, in cui sarà annunciato e premiato il vincitore. A seguire, quest'ultima serata sarà allietata dal concerto del gruppo "Tiromancino", band composta dal frontman Federico Zampaglione alla voce, chitarra e basso, da Fabio Verdini alle tastiere e da tre lucani.

Francesco Stoia di Marconia al basso e i materani Antonio Marcucci alla chitarra e Marco Pisanelli alla batteria. Dopo la mezzanotte, la piazza di trasformerà in una discoteca aperta a tutti con i migliori Dj. Il progetto, realizzato da Angelo Angelastri, ha come soggetto affidatario Sound Planet Music di Antonio Viggiani. Intanto, secondo indiscrezioni, il Comune di Matera sta lavorando per aggiungere ai Tiromancino un altro big della musica italiana mentre la Fondazione Matera-Basilicata 2019 dovrebbe contribuire all'evento con una selezione di dj europei. L'ufficialità del programma si avrà in seguito al riunione della Giunta comunale di domani pomeriggio.

Silvia Silvestri