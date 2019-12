Si è concluso l'evento con un doppio appuntamento a Matera e a Potenza

Successo di pubblico e di critica per gli eventi conclusivi MATERARMONIAE-Suoni di Pietra tenutisi con un doppio appuntamento a Matera e a Potenza. Il concerto, organizzato dall’Associazione Ateneo Musica Basilicata e coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 rientrante nel programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, è riuscito ad accostare mondi musicali apparentemente differenti, da un lato musicisti di formazione classica, dall’altra le voci della tradizione popolare lucana. La musica tra passato, presente, antico e moderno, per mano diventano due lati della stessa medaglia. Una accentuata contaminazione di stili diversi, utili a rinnovare la tradizione, reinterpretandola e donandole nuova linfa vitale. Il programma finale di questo progetto ha visto anche il coinvolgimento di due scuole attraverso due matinée: il 5 dicembre al Liceo Musicale e Coreutico “W. Gropius”, replicata a Matera il giorno successivo presso l’I. C. Minozzi-Festa. Gli eventi conclusivi del progetto, si sono tenuti nella suggestiva Chiesa di San Francesco a Matera nelle serate dei giorni 6 e 7 dicembre con ingresso attraverso il Passaporto per Matera 2019. Il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, è stato il capoluogo di regione, nella storica Cattedrale San Gerardo ad ospitare il concerto.

Gli appuntamenti finali sono stati la fase culminante del progetto, con l'esecuzione delle musiche realizzate dai giovani compositori europei, a seguito di un intenso lavoro di approfondimento e revisione dei brani alla luce del potente confronto con i musicisti popolari e dietro la guida sapiente dei Maestri Ambrogio Sparagna e Gianvincenzo Cresta, con il coordinamento artistico del progetto a cura della prof.ssa Giovanna D’Amato. Protagonista delle serate la voce coinvolgente di Caterina Pontrandolfo, artista lucana e svolge la sua attività in molti ambiti: teatro, musica, cinema, scrittura. Soddisfazione da parte di Giovanna D’Amato ideatrice del progetto che ha che ha dichiarato la necessità di replica e diffusione, per la sua unicità e il suo significato. Sulla stessa frequenza di intenti il maestro Ambrogio Sparagno che ha sottolineato come una parte di giovani compositori europei, sia arrivata in Basilicata e partendo dalla radice più autentica di questo territorio, abbia scoperto un amore per la Basilicata, riposto poi nelle loro composizioni. Parole di entusiasmo anche del maestro Carlo Goldstein, a cui è stata affidata la direzione dell’orchestra, che ha evidenziato come questo esperimento sia stato una celebrazione viva e partecipata del ricco patrimonio popolare, in grado di ravvivare il connubio fra musica colta e musicale popolare.

Oreste Roberto Lanza