Il cantautore Ron e i suoi grandi successi saranno gli ospiti speciali, il 14 dicembre alle 21:00, dell'inaugurazione di Essenza Lucano, lo spazio espositivo di Amaro Lucano, Essential Partner di Matera 2019, dedicato alla storia dell'azienda di Pisticci e al celebre e più famoso Amaro. Si tratta del secondo appuntamento musicale, dopo il primo di settembre con la cantante Teresa De Sio, organizzato nell'ambito del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Prestigiosa location della performance sarà il nuovo spazio espositivo di Amaro Lucano, in cui visitatori e degustatori di tutto il mondo possono intraprendere un percorso multisensoriale che ripercorre la storia dell'azienda in un viaggio a cavallo tra passato e futuro: dal giardino aromatico della corte dove si possono annusare e toccare le 30 erbe del lucano, agli spazi espositivi tecnologici dedicati ai volti famosi e alle celebri campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia del liquore.

La location capace di far rivivere i 125 anni di tradizione, cultura, arte, usi e costumi, immergerà ancora una volta il visitatore nella storia di Lucano, a partire dalla base del prodotto, dalle erbe, alla storia della famiglia Vena, attraverso un'esperienza tecnologica con video e tool interattivi, volta a valorizzare il legame tra Amaro Lucano e la Basilicata. Per accedere all'Opening Party del 14 dicembre è necessario il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione su Matera Events o presso l'Infopoint di Matera 2019. Sarà disponibile un servizio di autobus navetta per Pisticci Scalo da Matera centrale con partenza alle ore 19.45 e rientro alla fine dell'evento al costo di 5 euro.

Silvia Silvestri