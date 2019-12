In passerella gli abiti di punta delle collezioni firmate dai grandi nomi dell’alta moda e dell’artigianato italiano

Un riuscito connubio tra arte e moda la kermesse che lo scorso sabato ha animato a Senise il Complesso Monumentale di San Francesco. L’evento, “Autunno d’autore”, voluto fortemente dal Commissario Dr Alberico Gentile ed organizzato dall’associazione culturale “ Il Girasole” ha portato sulla passerella, appositamente allestita nell’antico plesso, gli abiti di punta delle collezioni firmate dai grandi nomi dell’alta moda e dell’artigianato italiano. Abiti floreali ispirati ad una donna eterea e sofisticata, con un’allure anni 40, hanno impreziosito la collezione “Budoir” presentata sabato sera nella cittadina dal celebre stilista siciliano Koscanyo. Poi a sfilare sono state le creazioni orafe del maestro crotonese Gerardo Sacco, autore di opere che hanno contribuito ad “illuminare” i volti di star del calibro di Liz Taylor, Monica Bellucci ed Isabella Rossellini, ma anche Mel Gibson e Luciano Pavarotti.

La serata, condotta dallo show man Francesco Capodacqua, è stata animata inoltre dall’esibizione noto ‘instant fashion’ Alfredo Nocera che ha realizzato dal vivo, con il solo ausilio di stoffe e spilli, abiti unici pronti a sfilare in passerella. E poi ancora alta moda a Senise con gli abiti “effimeri” del salentino Tommaso Filieri, creazioni uniche realizzate con antiche tecniche artigianali e d elementi decorativi di origine naturale. Non è mancato il momento dedicato alle spose dell’anno che verrà; in passerella sono così saliti gli abiti della collezione dell’’Atelier Do’’ della lucana Domenica Cozzi pensati per una donna innovativa ma allo stesso tempo romantica e sensuale. Il make up e hair styling sono a cura della Scuola Europea Accademia di Policoro e Matera, creata e gestita da Mirella D’Alessandro, le fotografie di Petrigliano Domenico.

A concludere l’evento, un momento di riflessione sull’autismo proposto dall’associazione onlus “Lucanicom” che ha presentato i suoi progetto per l’inclusione dei soggetti autistici. “L’dea di questa manifestazione- hanno spiegato gli organizzatori- nasce da lontano, la prima edizione nel 2010 si svolse infatti a Roma nel meraviglioso scenario delle terme di Caracalla nella bellissima “Aranciera di san Sisto”, da un intuizione di Pasquale Guidi. L’intenzione era quella di valorizzare e proporre al pubblico stilisti affermati ed emergenti, un’intuizione che ci premiò allora e che ci ha premiato anche qui a Senise”.