Molte le eccellenze lucane premiate per l’anno 2019

Il Premio Unpli Basilicata giunge alla sua diciottesima edizione. L’evento, realizzato con il patrocinio di Consiglio Regionale della Basilicata, Apt Basilicata Turistica, Anci Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019,con la collaborazione di Alvino 1884 – Hotel e Meeting e il sostegno della Bcc – Banca Credito Cooperativo Basilicata, si svolgerà a Matera, nell’anno di Capitale Europea della Cultura, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la suggestiva sala delle Cisterne del Mulino Alvino 1884.

Molte le eccellenze lucane a cui il premio verrà consegnato: Teresa Fiordelisi, avvocato e presidente BCC, Banca Credito Cooperativo Basilicata, proposta dalla Pro Loco Laurenzana, Oreste Lo Pomo, giornalista professionista, scrittore e caporedattore Rai Tre Basilicata, proposto dalla Pro Loco Maratea, Vitantonio Lombardo, Chef lucano e titolare dell’omonimo ristorante materano, unica Stella Michelin in Basilicata, proposto dalla Pro Loco Barile, Antonio Lerra, presidente Deputazione di Storia Patria lucana e Professore di Storia Moderna dell’Università degli Studi della Basilicata, proposto dalla Pro Loco Potenza, Pasquale Menchise, direttore d’orchestra e compositore, proposto dall’intero Comitato Unpli Basilicata. “Premio Unpli Complesso storico Monumentale”, quest’anno assegnato all’Arcidiocesi Matera – Irsina per l’Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale di Pisticci, proposto dalla Pro Loco Pisticci. “Menzione Speciale Premio Unpli Basilicata 2019” sarà consegnata a Giovanni Spadafino, pubblicista, proposto dalla Pro Loco Grassano, e a Vincenzo Petrocelli, scrittore e appassionato di storia locale, proposto dalla Pro Loco Tramutola.

Soddisfazione da parte del Presidente della pro loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa: “Assegnare il Premio Unpli Basilicata, significa ribadire con forza che solo la cultura e l’amore per la propria terra costituiscono la linfa vitale per il riscatto dell’intera regione”. Una giornata intensa che si concluderà con la Presentazione, in anteprima, di “The Lucanum Way – Viaggio alla scoperta della Basilicata” video realizzato da Giovanni Di Gennaro, Luigi Nigro, Teodoro Corbo, promosso dalla pmi Informatica srls con il patrocinio della Pro Loco Unpli Basilicata.