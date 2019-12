La musica come idea dello stare insieme e occasione per approfondire lo studio musicale



Tradizione consolidata quella del concerto di Natale presentato dagli studenti dell’Istituto comprensivo Berardi-Nitti di Melfi. Nei giorni 17 e 18 dicembre, presso l’auditorium Berardi, verranno proposte diverse musiche: “L’inno alla gioia”. “First holiday concert” e un medley di celebri melodie partendo da “Happy Christmas” a seguire con “Carolof the Bells”, “Leti t snow”. “Hallelujah” e infine “All want for Christamas is You”. L’obiettivo dell’Istituto non è soltanto quello di intrattenere e far ascoltare della buona musica, ma impegnarsi a riscoprire il proprio ruolo all’interno dell’orchestra affrontando il delicato compito di suonare insieme.

L’obiettivo dell’istituto, come ogni anno, non è soltanto quello di intrattenere e far ascoltare della buona musica, ma anche quello del raggiungimento del percorso di studio musicale da parte degli studenti. Un percorso importante come quello di impegnarsi a ricoprire il proprio ruolo all’interno dell’orchestra affrontando il compito di suonare insieme. L’esibizione dell’edizione 2019 è all’insegna della sostenibilità per salvaguardare il pianeta per questo gli addobbi natalizi e la scenografia è stata realizzata con materiale di riciclo. L’orchestra sarà diretta dai professori Barretta, Ferrarese, Quitadamo e Sasso. Inizio previsto alle ore 17.30.

Oreste Roberto Lanza