“L’Agroalimentare Lucano - Tra cultura e tradizioni”. Giovedì 19 dicembre prende il via a Lagopesole, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, la prima edizione dell’esposizione dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato. L’evento è stato organizzato dall’IPASR “G. Fortunato”, Sede di Lagopesole, il Comune di Avigliano, Assessorato alla Valorizzazione e Promozione Territoriale, e la Pro Loco Castel Lagopesole. Dalle 10.00 alle 19.00 il mercatino di prodotti agroalimentari e di artigianato sarà supportato da animazioni, concerti e laboratori per accogliere i visitatori e immergerli nello spirito natalizio con lo scopo di aprire e far conoscere l’istituzione scolastica al territorio. Un’offerta diversa dal solito per aprire e far conoscere l'istituzione scolastica al territorio.

Diversi espositori, infatti, sono ex allievi della scuola che hanno aperto le loro aziende dopo il percorso di studi e di conoscenze apprese presso questo istituto. Grande soddisfazione da parte di Rocco Garramone, dirigente scolastico dell’IPASR “G. Fortunato per l’evento ben organizzato: “si vogliono presentare a tutta la popolazione, ma soprattutto ai ragazzi, le potenzialità e la modernità di questo istituto e le tante opportunità che si aprono alla fine del percorso di studi”. Una giornata ricca di appuntamenti significativi dove la collaborazione della pro loco di Castel Lagopesole è stata significativa.

“È il risultato di un lavoro sinergico – ha precisato il Presidente della Pro Loco Carlo Lucia, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - avviato già da molti anni tra le tre realtà organizzatrici dell’evento che ha portato positivi risultati in termini di visibilità della scuola, punto cardine e fermo dell’istruzione secondaria di secondo grado del territorio castellano”.

Oreste Roberto Lanza