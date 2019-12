L’appuntamento è utile per fare il punto della prima fase concernente il progetto itinerario

Si terra oggi pomeriggio a Francavilla in Sinni, ore 16,00, presso la palestra della scuola elementare, il convegno “Itinerari dei prodotti agroalimentari e degli eventi d’interesse agricolo e alimentare”, promosso dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura. Un incontro per promuovere la valorizzazione delle produzioni agroalimentari con ricadute turistiche per l’intero territorio. L’appuntamento utile per fare il punto della prima fase concernente il progetto itinerario, finanziato dal Parco Nazionale del Pollino e dal Progetto “Itinere” del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), attuato dall’Alsia attraverso la sua azienda sperimentale “Pollino” di Rotonda, in collaborazione con il GAL “La cittadella del sapere”, soprattutto per verificare il numero degli operatori agricoli e quelli della ristorazione individuati per realizzare l’obiettivo finale quello dell’itinerario dei prodotti agroalimentari e degli eventi d’interesse agricolo e alimentare del Pollino/Lagonegrese.

Un appuntamento importante anche realizzare concretamente il secondo itinerario: quello della biodiversità legato all’articolo 12 della legge nazionale sulla biodiversità, il numero 194/2015. Al convegno interverranno Romano Cupparo, sindaco di Francavilla in Sinni, Carmelo Lo Fiego, del Parco Nazionale del Pollino, Gaetano Mitidieri, direttore del GAL “La cittadella del sapere”, il direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi, oltre a rappresentanti e tecnici di tutte le istituzioni coinvolte e della Comunità del cibo Pollino–Lagonegrese. Modererà l’incontro Pietro Zienna, funzionario ALSIA. Le conclusioni affidate all’assessore regionale alle Attività produttive, Lavoro, Formazione, Sport, Franco Cupparo e Francesco Fanelli assessore regionale alle Politiche agricole e Forestali. Prevista a fine incontro una degustazione di prodotti tipici dell’area sud della Basilicata.

Oreste Roberto Lanza