La lunga notte di musica e spettacolo affidata nuovamente alla conduzione di Amadeus

Partito il countdown per il Capodanno Rai 2019/2020 a Potenza. Qualche giorno fa nella Prefettura del capoluogo lucano si è riunito il tavolo tecnico per definire il piano di sicurezza in vista del concerto di capodanno “L’anno che verrà”, trasmesso su RAI1 il prossimo martedì 31 dicembre. Previsto da un accordo con la Rai, la Basilicata ospiterà quindi, per il quinto anno consecutivo, la trasmissione della notte di San Silvestro. Come si ricorderà la prima edizione lucana si è svolse cinque anni fa proprio a Matera; poi a Potenza, a Maratea, nuovamente a Matera lo scorso anno e quest'anno chiuderà a Potenza.

All’incontro erano presenti le massime cariche istituzionali del territorio tra cui, oltre al padrone di casa, il prefetto Annunziato Vardè, il sindaco di Potenza Mario Guarente, il questore del capoluogo, Isabella Fusiello e vertici politici e delle forze dell’ordine assieme agli organizzatori dell’evento. Un incontro che ha snocciolato i primi numeri per programmare un piano concreto a tutela della sicurezza e della buona riuscita dell’evento.

La massima capienza per piazza Mario Pagano, area di circa duemila metri quadrati, sarà limitata a 4000 persone (circa due persone per metro quadrato); tre le vie di fuga previste in via di individuazione; un ingente presenza di forze dell’ordine e di steward che veicoleranno l’afflusso delle persone in piazza e saranno rigorosamente muniti di conta persone.Valutata la possibilità di istituire un presidio medico nei locali del teatro stabile o eventualmente negli uffici della Prefettura.Dati diversi dall’edizione del 2016 quando a piazza Pagano furono ammessi non più di duemila persone sorvegliate da oltre 700 agenti delle forze di polizia. Ulteriore conferme verranno rese note nell’ultimo incontro previsto per il prossimo 30 dicembre dove saranno analizzati gli ultimi aspetti prima dell’inizio della manifestazione. La lunga notte di musica e spettacolo affidata nuovamente alla conduzione di Amadeus, che farà compagnia a milioni di telespettatori con una lunga diretta trasmessa subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La lista degli ospiti è in via di definizione, tra conferme e sorprese dell’ultimo momento con qualche esclusiva e tanta buona musica. L’edizione potentina del 2016 ospitò Renzo Arbore con l’Orchestra italiana, Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu e alcuni personaggi dell’ultima edizione di “Tale e quale show”.Previsti collegamenti con la città dei sassi e altri luoghi più belli della Basilicata.

Oreste Roberto Lanza