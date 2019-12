Appuntamento per il grande evento del 25 dicembre allo "Sballos Music Club"

Ci siamo, è tutto pronto per il grande evento del 25 dicembre in programma allo "Sballos Music Club" di Senise con l'entusiasmante serata di #calievents che presenta il secondo episodio del progetto #xmasintheclub. Progetto nato dall'idea del giovane imprenditore Nicola Lista, da anni impegnato nel campo degli eventi spettacolo nei vari locali, con la quale vuole introdurre nella cultura musicale senisese quella che è la tendenza di tutti i migliori festival mondiali. Il progetto iniziato l'anno scorso dalla brillante idea di Nicola Lista, ha visto come ospite la dj e producer internazionale Anfisa Leytago, registrando il sold out ed una serata di alta qualità a livello artistico.

Quest'anno invece la scelta è ricaduta su Silvie Loto, nata e cresciuta a Firenze con un forte interesse per la musica ha iniziato a suonare all'età di 17 anni. Al momento ha alle spalle grandi successi in giro per il Mondo culminati con i suoi set al DC10 di Ibiza per Circoloco e Paradise. E' senz'altro uno dei volti femminili più seguiti ed amati nel panorama musicale giovanile. Silvie Loto l'artista scelta per il secondo episodio, giustifica l'ambizioso progetto e si tuffa a capofitto in quelli che sono gli obbiettivi "tecno misic" del progetto stesso.

"Dietro l'organizzazione di questi eventi - spiega Nicola Lista - ci sta un grosso lavoro e impegno di squadra. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto dell'esordio della scorsa edizione e che ancora di più quest'anno si aspetta la numerosa partecipazione del pubblico valorizzando quello che di buono stiamo cercando di creare nel nostro circondario. La speranza è quella di vedere numerosi giovani divertirsi in modo sano e con la giusta dose di spensieratezza". Start ore 23:00.

Claudio Sole