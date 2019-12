Evento organizzato dalla Proloco di Castel Lagopesole per ricordare la nascita del grande Imperatore

Si svolgeranno il 26 dicembre 2019, a Castel Lagopesole, frazione di Avigliano, centro in provincia di Potenza, i festeggiamenti per il genetliaco di Federico II, la ricorrenza che lo stesso Imperatore Svevo istituì nel 1233 in tutto il Regno. Evento organizzato da sempre dalla Proloco di Castel Lagopesole per ricordare la nascita del grande Imperatore che favorì l'incontro delle civiltà greca, latina e araba. Federico II° nacque il 26 dicembre 1194 a Jesi, nelle Marche, dall'imperatore Enrico VI di Svevia e da Costanza d'Altavilla. Fu un grande imperatore soprattutto per la sua azione riformatrice del suo regno. Riformò i tribunali e l'amministrazione del regno, riorganizzandone le strutture e creando nuove figure di funzionari. Emanò un'importantissima serie di leggi tra cui le Costituzioni di Melfi (1231), con le quali si sforzò di realizzare uno Stato organizzato e coerente che non prevedeva soltanto obblighi dei sudditi nei confronti del governo, ma anche dello Stato nei confronti dei sudditi.

Stimolò l’economiadel regno, intervenendo sulla struttura produttiva e cercando di rivitalizzare le città, alcune delle quali (Augusta e Altamura) fondò egli stesso. Nel 1224 Federico istituì a Napoli la prima università statale.Una giornata, che si consumerà nel maniero federiciano in un viaggio nel passato storicamente ricostruito de “il Mondo di FedericoII”. La giornata avrà inizio che partirà dalle 9.30 alle 12.30, e continuerà nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30. Saranno visitabili le opere di Giovanni Spinazzola nell’esposizione “CityScapes 2” che creeranno una contrapposizione tra gli ambienti naturali del territorio in epoca medioevale, rappresentati dai capitelli del Salone dell’Imperatore, e i paesaggi urbani contemporanei in cui vive l’uomo attuale.

La giornata si concluderà alle 18.00, con il concerto del Quint’Etto d’Archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, formazione di professori, di matrice classica, della prestigiosa istituzione musicale. Attraverso una serie di arrangiamenti scritti dagli stessi componenti, proporranno una commistione di stili unica nel suo genere, dal classico al pop/folk passando per il rock e i ritmi sudamericani.

Oreste Roberto Lanza