Un percorso enogastronomico con la degustazione di vini e di piatti legati alla tradizione del territorio

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si svolgerà a Castronuovo di Sant'Andrea domani venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 19:00. Prevede un percorso enogastronomico con la degustazione di vini e di piatti legati alla tradizione del territorio. All'iniziativa sono state coinvolte le cantine e gli agricoltori custodi del Parco Nazionale del Pollino. Il percorso partirà da Piazza Civiltà Contadina, tra le opere di Consagra e di Maccari, tra il suggestivo panorama della Tempa della Cerasia e il fascino del grande albero di leccio, che in occasione del 1° dicembre 2019, che ha visto Castronuovo di Sant'Andrea Capitale europea della Cultura per un giorno, è stato trasformato da Salvatore Sava in "Albero-Presepe di Natale" ispirato ai colori della bandiera dell'Europa con le sue dodici stelle.

Il percorso si concluderà in bellezza con le visite guidate al Polo Museale di Castronuovo di Sant'Andrea, tra la magia e il fascino del rione più antico del paese, la “Manca”, dove sono dislocati, in grotte, cantine, case abbandonate, ancora ricche degli oggetti della vita di ogni giorno dei nostri antenati, oltre 250 presepi di tutto il mondo. I visitatori avranno a disposizione una tasca con un calice in vetro da 35 cl con il quale potranno degustare i vini, e una scheda, con vari tickets, con i quali potranno assaporare i piatti tipici. I protagonisti della manifestazione saranno i pomodorini di Castronuovo di Sant'Andrea, l'olio e le olive di Farasana di Senise, i peperoni di Senise, i fagioli poverelli di Rotonda, la farina di carosella, la farina di segala jermana del Pollino, i salumi del Pollino, i formaggi di Chiaromonte, il miele e le marmellate del Pollino, la cuccìa di Noepoli, i migliori vini delle cantine del territorio.

Le aziende che hanno aderito alla manifestazione sono le seguenti: Az. Agricola Arte in Orto, Castronuovo di S. A. - Az. Agricola Micele, Senise – Az. Agricola Stellato, Chiaromonte – Az. Agricola Biologica GDS di Bulfaro Antonella, Castronuovo di S. A. - Az. Agricola Calivino, Rotonda – Masseria Casa Arleo, Senise – Macelleria Gennaro Di Sirio, Castronuovo di S. A. – Az. Agricola La Garavina, Terranova – Az. Agricola Trupo, Noepoli – Az. Agricola Durante, Castronuovo di S. A. - Panificio Di Matteo, Castronuovo di S. A. - Mulino Arleo, Castronuovo di S. A. - Vini Vozzi, Chiaromonte – Vini Cervino, Roccanova – Vini Torre Rosano, Roccanova – Cantine Chiaradia, Roccanova – Cantine Lagaria, Roccanova – Cantine De Biase, Castronuovo di S. Andrea. Queste avranno a disposizione un gazebo coperto, dove faranno degustare i propri prodotti. La serata sarà allietata da musica tradizionale itinerante, animata dalle zampogne, dagli organetti e dai tamburelli del Pollino. L'obiettivo della manifestazione è quello di promuovere, attraverso il cibo e i vini, la cultura del territorio in tutte le sue forme ed espressioni. Info e prenotazioni: 3484756735.