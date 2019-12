Un complesso musicale storico, consolidatosi da tempo nella Valle del Sinni e non solo

È partito da qualche giorno il piccolo tour della storica banda musicale “S. Pisani” di Francavilla in Sinni per i paesi della valle del Sinni. Un percorso iniziato tra le mura amiche: nell’accogliente Chiesa Madre di Francavilla in Sinni il concerto di apertura con un iniziale inciso alle musiche rivolte alla Madonna di Pompei a cui l’intera comunità è devota.

Tra il classico il moderno, la storica banda francavillese ha dato prova, ancora una volta, di competenza e passione donata alla comunità in oltre due ore con musiche che hanno riportato i francavillesi indietro nel tempo lasciando strascichi di nostalgia e speranza per l’anno nuovo che verrà. Prossimo appuntamento domenica 29 dicembre a Noepoli. Lunedi 30 dicembre altro appuntamento musicale a Latronico per finire a Senise venerdì 3 gennaio 2020. Un percorso musicale per ricordare il valore essenziale del Natale e dare forza e speranza al nuovo anno alle porte.

Un complesso musicale storico, consolidatosi da tempo nella Valle del Sinni e non solo, che da tempo non è legato soltanto alle esibizioni in processioni. Portare la propria arte musicale sul territorio esibendoci durante anche il periodo invernali all’interno delle Chiese e Cattedrali del territorio, luoghi di culto di grande valore artistico, purtroppo poco conosciute e valorizzate. "La banda della nostra Francavilla deve poter far vivere a tutti sensazioni bellissime ed antiche". Questo sembra essere l’obiettivo principale dell’associazione Culturale “Amici della Musica Salvatore Pisani", ben rappresentato dal suo presidente Sergio Cupparo.

Oreste Roberto Lanza