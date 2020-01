Per entrare in una storia che non avrà mai fine. Il borgo di Sant'Arcangelo come Betlemme

Le Parrocchie di Sant'Arcangelo, in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio, presentano la seconda edizione del Presepe Vivente di Sant'Arcangelo, che si svolgerà il giorno 4 gennaio, dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Il percorso, il cui inizio è fissato in via Nicola Mastrosimone (alle spalle della Chiesa Madre),

si snoderà attraverso i vicoli del centro storico, località Castello, che per l'occasione si trasformeranno nelle suggestive stradine di Betlemme, illuminate da lumi e torce a olio. I visitatori, calati in una atmosfera antica di gioia e di festa, tra profumi e musiche, potranno assaporare lungo il cammino prodotti tipici lucani e santarcangiolesi.La zona è facilmente raggiungibile ed è vicina alle aree di parcheggio, situate in Piazza San Michele e nella zona sottostante al comune.L'ingresso al presepe è gratuito.