Luca Liberale e Paola Cammarota, due eccellenze musicali lucane in duo al Miradiga

Luca Liberale al clarinetto e Paola Cammarota al pianoforte in concerto il prossimo 4 gennaio, presso la sala eventi "Miradiga" Senise. L’evento, che si inserisce nell’ambito del programma “Rassegna musicale del Pollino 2019-2020” organizzato dal professore Luigi Lofiego, insegnante di violino presso l’istituto musicale di Senise, vedrà nel suo terzo e ultimo appuntamento l’esibizione di due eccellenze musicali lucane di primo piano.

Luca Liberale, di Francavilla in Sinni, un percorso di tutto rispetto per il clarinetto sotto la guida del M° Fernando De Cesario, docente presso il conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza. Laureato brillantemente in clarinetto con il massimo dei voti e la lode nell’anno accademico 2017/2018. Nell’anno 2015/2016 ha frequentato l’Accademia Nazionale “Santa Cecilia”, dove si è esibito in numerosi concerti sotto la direzione dei Maestri Simone Genuini e Salvatore Accardo. La sua rima uscita per la rappresentazione teatrale di “Cavalleria rusticana”, con un ruolo di primo clarinetto presso l’orchestra del conservatorio di Potenza. In qualità di primo clarinetto ha partecipato presso l’orchestra fiati del Conservatorio di Potenza e ha suonato il clarinetto piccolo nella registrazione della messa di Gloria di Rossini arrangiata per orchestra fiati dal Mº Donato Semeraro, per la casa discografica Scomegna. All’attivo diversi premi: premiato da solista il primo concerto di Carl Maria von Weber in fa minore e al concorso internazionale lams di Matera e il concorso internazionale Mugnone città di Airola.Paola Cammarota, nata e cresciuta a Potenza, consegue i suoi studi musicali presso il Conservatorio "Gesualdo da Venosa", conclusi nel 2014 col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Umberto Zamuner, Sergio De Simone e Roberto Grisley. Sin dagli studi al conservatorio Paola ha dedicato gran parte della sua attività artistica e di perfezionamento proprio alla musica da camera, collaborando assiduamente come pianista accompagnatore, di recente risultando vincitrice di una borsa di studio presso il conservatorio di Torino, ed esibendosi spesso in duo e trio con strumenti ad arco o a fiato. Nel 2016 a Londra, è risultata vincitrice alla finale al concorso "Leonard Smith and Felicity Young”. I due artisti si presenteranno al pubblico eseguendo le musiche Brahms – Debussy – Schumann – Poulenc – L. Bassi – Saint-Saens – Gershwin – Morricone tratte dal repertorio Classico, Romantico e Moderno per clarinetto e pianoforte. Inizio previsto per le ore 19.00.

Oreste Roberto Lanza