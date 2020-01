Sei anni di successi teatrali, oltre trecentomila spettatori, un Festival di Sanremo 2019 che lo ha visto protagonista

“Matera in musica “la stagione orchestrale 2019/2020, ospiterà, Lunedì 13 gennaio alle 21 presso all’Auditorium Gervasio di Matera, Simone Cristicchi e lo spettacolo “Abbi cura di me”. Protagonista Simone Cristicchi con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti. Ospite dello spettacolo di Simone Cristicchi, la cantautrice Amara(Erika Mineo all’anagrafe) ,emersa grazie al Talent “Amici di Maria De Filippi”, scelta da Carlo Conti la per la 65ª edizione del Festival di Sanremo “Nuove Proposte”, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Lunezia (Donna Libera) ed ha scritto per Emma, Ornella Vanoni, Loredana Errore,Fiorella Mannoia. Fra i riconoscimenti, “Miglior testo” e Premio “Sala Stampa Radio-TV – Lucio Dalla” al Festival di San-remo, ha pubblicato di recente un album (Pace) ed è stata anche docente nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. Come tutti gli spettacoli in rassegna,anche questo si avvale del sostegno del Comune di Matera, della Regione Basilicata, del Fsc – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBac (Ministero dei Beni culturali).

Il testo della canzone “Abbi cura di me” portata dall’artista a Sanremo 2019,è complesso e profondo, rimanda ad una evidente ricerca spirituale, alla descrizione di un momento della vita ben preciso, in cui si è pronti per cambiare atteggiamento rispetto alla propria esistenza e rispetto a sé stessi prima ancora che rispetto agli altri. La storia narra di due persone adulte che ritornano bambini perché uniti dalla magia di un amore universale e totalizzante, che supera i confini dello spazio e del tempo. In una strofa, il cantante dice che «la vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere» e tutta la forza espressiva sta lì: in quei versi che che arrivano direttamente nell’io più profondo, nascosto ed inesplorato. Simone Cristicchi, dopo 8 anni di successi teatrali, con centinaia di migliaia di spettatori e soldout ripetuti – ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2019 con la straordinaria poesia in musica “Abbi cura di me” aggiudicandosi il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi perla miglior composizione musicale. Dopo l’esperienza sanremese, il ritorno sui palchi musicali di tutta Italia con un concerto speciale, in realtà concomitante alla pubblicazione dell’album “Abbi cura di me”(Sony Music), prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.

Cristicchi è un artista profondo e imprevedibile: musicista, attore e autore teatrale, scrittore, oltre che direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Tutte le sue sfaccettature prendono forma in un concerto esclusivo, alchimia di parole, immagini,canzoni e racconti. Informazioni e biglietti (35euro, più 1 euro prevendita): Orchestra della Magna Grecia, via Antonio de Viti de Marco 13 – Matera (Tel.0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

Silvia Silvestri