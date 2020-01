Un incontro per raccontare la sua quinta fatica letteraria

Sarà presentato sabato 18 gennaio a Lagonegro, presso l’azienda vinicola Gioia Del Negro, “Il tempo di un soffio”, l’ultima fatica letteraria dello scrittore lucano, di Pietragalla, Donato Di Capua. Organizzato dall’associazione lagonegrese “Castagna Ra Critica” in collaborazione con la testata giornalistica lucana Basilicatanotizie.net, sponsorizzata dall'Azienda Vinicola Gioia Al Negro, l’appuntamento letterario ha l’obiettivo di evidenziare come la lettura di scrittori lucani possa realizzare una riscoperta di un territorio intriso di cultura e bellezza. Dopo, “l'uomo che vendeva ricordi”, “Il buio della mente”, “la luce nell'anima”, “La croce dentro e giocando con le spade di legno”,il quinto impegno letterario , per Di Capua, ha un significato diverso e pregnante per il suo cammino letterario."Il tempo di un soffio" storia di fiducia riconquistata, di affetto ritrovato e dell’amicizia, sentimento profondo in grado di superare ogni barriera.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione “Castagna Ra Critica”, Milena Falabella, sarà Nunziante Capaldo, scrittore e saggista lagonegrese, autore di testi quali Briganti, Borboni e Piemontesi, la ricerca storica, Lineamenti di storia della scuola dell’infanzia,ad entrare nel merito del racconto del libro. A Giuseppe Aromando, direttore del museo civico di Montesano sulla Marcellana e teologo, il compito di spiegare il valore della gratuità della fede e dell’amore valori, questi, ben evidenziati dall’autore pietragallese.

A Donato Di Capua, autore del suo quinto romanzo dato alle stampe in poco meno di sei anni, definito, da alcuni, scrittore dalla saggezza mai ostentata con suo uso poetico composto da metafore e similitudini, il compito, in un soffio di tempo, di spiegare momenti, trame e contenuti della sua ultima fatica letteraria. A Moderare l’incontro, il giornalista della testata lucana Basilicatanotizie.net, Oreste Roberto Lanza. Inizio ore 18,30.