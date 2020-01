Tradizione storia e tanto entusiasmo per le vie cittadine

Il Carnevale in Basilicata è cultura popolare. A Pisticci anche quest’anno è in programma uno degli eventi più consolidati. Grazie alla Pro Loco di Marconia, la terza edizione di “Sfilando il Carnevale 2020”, sarà l’appuntamento tradizionale che allieterà la comunità del territorio. L’appuntamento nelle giornate del 23 e 25 febbraio, con un ricco programma: grande sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati con premiazioni dei partecipanti, sfilata in piazza con il famoso DJ Michele Musillo, Carnevale dei bambini a cura di Anna Grazia in Wonderland.

Novità del 2020 primo Carnival dog, una simpatica sfilata dei nostri amici a 4 zampe accompagnati dai loro conduttori e mascherati senza alcuna forzatura, dignitosamente, restando in tema di salvaguardia degli animali. “Quest’anno, nonostante le numerose difficoltà incontrate sul percorso – ha sottolineato Pasquale Malvasi, presidente della Pro Loco Marconia - siamo riusciti, a realizzare un programma che ci auguriamo sia di gradimento per tutti coinvolgendo quanto più la partecipazione di molte persone.

A tal proposito, nell’intento di valorizzare la festa del Carnevale, invitiamo tutti a partecipare per una festa condivisa. Un ringraziamento anticipato e particolare lo dobbiamo a tutti coloro che ci affiancano nell’organizzare questa manifestazione associazioni, amministrazione, scuole, autorità” Un momento di goliardia nella massima spontaneità con una dose di colori ed entusiasmo.

Oreste Roberto Lanza