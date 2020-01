A Matera un incontro sulla paralisi nel distretto cervico facciale

Promosso dal Dott.Asprella,responsabile della U.O.S.D.di Vestibologia e g.i.a.di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Policoro

Il 1 febbraio 2020 è in programma un corso di aggiornamento indirizzato a medici specialisti in otorinolaringoiatria, audiologia, neurologia, medicina, geriatria, medicina generale e professioni sanitarie, sul tema “Le paralisi nel distretto cervico facciale: diagnosi e terapia riabilitativa”. Il corso è organizzato dal Dott. Asprella, responsabile della U.O.S.D. di Vestibologia e g.i.a. di Otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Policoro, e si svolge sotto il patrocinio della Società Scientifica AIOG Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria e Geriatria, associazione che promuove la ricerca e lo studio della malattie otorinolaringoiatriche in età geriatrica, di cui il dottor Asprella è rappresentante per la regione Basilicata e membro del consiglio direttivo.

Il corso ha un taglio pratico, mirato ad illustrare all'uditorio l'esperienza maturata in oltre 25 anni di attività clinica in ambito otorinolaringoiatrico e foniatrico.Saranno illustrate le modalità di diagnosi delle paralisi del nervo facciale e dei nervi ricorrenti delle corde vocali, con relazioni sulle metodiche strumentali eseguite presso l'ambulatorio di audiometria ed endoscopia, il Neurologo, dottor Masciandaro illustrerà, invece, i caratteri differenziali delle paralisi periferiche rispetto alle centrali Saranno evidenziate, dal dottor Asprella, le peculiarità diagnostiche che portano ad una diagnosi funzionale presso un ambulatorio di Foniatria, da cui scaturisce una collaborazione ideale con il logopedista, tecnico della riabilitazione con competenza specifica nel restituire le funzioni lese in caso di paralisi delle corde vocali, della voce ma anche della deglutizione, e della motilità del viso in caso di paralisi facciale.

Gli aspetti riabilitativi saranno particolarmente trattati con video e dimostrazioni dal vivo per illustrare le tecniche ed i risultati della riabilitazione logopedica Il convegno è indirizzato a tutte le categorie sanitarie al fine di coinvolgere le figure professionali interessare alla presa in carico del paziente affetto da paralisi del distretto cervico facciale in un percorso riabilitativo improntato alla collaborazione multi disciplinare, sotto la guida della specialista foniatra, coadiuvato in stretta.