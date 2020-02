Inaugurato l’anno giudiziario a Potenza

Positivo il dato sui procedimenti definiti superiore alle sopravvenienze, con una riduzione delle pendenze finali

Inaugurato a Potenza, presso il Palazzo di Giustizia, nell’aula Grippo, l’anno giudiziario 2020. Situazione giudiziaria ben delineata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, Armando D’Alterio. Nel suo intervento, il magistrato, ha evidenziato una Regione non immune dal fenomeno delle associazioni criminali di tipo mafioso. Potentino con gruppi storicamente insediati tra il capoluogo e i comuni limitrofi. In particolare il Vulture-Melfese con clan, che dopo anni di sanguinose guerre di mafia, sono ora legati a camorra, ‘ndrangheta, e alle mafie pugliesi, e dediti per lo più ad attività di riciclaggio e reinvestimento. Nella stessa zona i dati hanno fatto emergere fenomeni di caporalato, con migranti impegnati in agricoltura sottoposti a orari di lavoro massacranti, sottopagati e spesso alloggiati in dimore di fortuna. Il materano esprime gruppi mafiosi dediti ad attentati e intimidazioni, al fine di sviluppare un controllo monopolistico di attività imprenditoriali e riciclaggio, anche in collegamento con le mafie presenti nei distretti vicini.

Con gli allarmanti fatti del metapontino, tra Scanzanno Jonico e Policoro, in quest'ultimo centro sono preoccupanti i casi intimidatori avvenuti negli ultimi mesi. Per i procedimenti giudiziari esistenti presso le procure, il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ha illustrato dati in miglioramento. Presso la Procura di Potenza, sono 10.840 i procedimenti sopravvenuti, e 11.412 quelli definiti, con una pendenza attuale di 5.378 procedimenti e una riduzione del 9,6%. Per la Procura di Lagonegro i procedimenti sopravvenuti sono 5.406, e 5.006 quelli definiti, con 2.925 procedimenti pendenti finali. Percentuale in riduzione anche per la procura di Matera: sopravvenuti 6.418 procedimenti, 6.506 sono stati definiti, con una pendenza finale di 2.213 procedimenti con una riduzione del 3,8%. Le quattro procure del distretto, compresa quella del Tribunale per i Minorenni, hanno definito 23.233 procedimenti ordinari rispetto agli originali 10.868, con una pendenza finale di 10.580 procedimenti in percentuale pari a meno 2,6%. Nel 2019 le quattro Procure del distretto di Corte d’Appello di Potenza avevano definito circa 26.875 procedimenti ordinari rispetto agli originali 13.274, con una pendenza finale di 10.868 procedimenti attuali, e dunque una percentuale di smaltimento, quantificando il differenziale tra pendente iniziali e finali, corrispondente a meno 18,1%.

Tempi ancora lunghi quelli per quanto riguarda la durata media dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari e di 170 giorni per i procedimenti ordinari e 293 per quelli di competenza del giudice di pace.Un dato negativo viene registrato dal Procurato D’Alterio: l’inadeguatezza del sistema di contrasto, non esiste, nel distretto un presidio della Dia. Punto di riferimento è ancora la Dia di Bari per ciò che accade in Basilicata, e di Salerno per l’ex circondario di Sala Consilina. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Pasquale Serrao D’Aquino, il rappresentante del Ministero della Giustizia, Emma Rizzato, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Potenza a Matera, Maurizio Napolitano e Ferdinando Izzo, e i presidenti dell’Ordine dei giornalisti e dell’Assostampa Basilicata, Mimmo Sammartino e Angelo Oliveto.

Oreste Roberto Lanza