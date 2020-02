Al BIT di Milano, un convegno sul rapporto tra Maratea e il cinema: tra gli ospiti Paolo Ruffini e Sandra Milo

Domenica 9 febbraio , alle ore 15.00, nell'ambito del BIT – Borsa Internazionale del Turismo, sala yellow 3, si terrà un interessante convegno - organizzato dal Comune di Maratea insieme all'associazione Cinema Mediterraneo con il Consorzio degli albergatori e la Pro Loco - dal titolo "Maratea: patrimonio di storia e cultura, un set di cinema ed eventi" nel corso del quale si proporranno diversi spunti di discussione sulle prospettive nazionali e internazionali del cineturismo e sul rapporto virtuoso tra Maratea, la Basilicata, il cinema e gli eventi. Durante l'incontro – che sarà moderato dalla conduttrice Carolina Rey e che vedrà i saluti di apertura di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, gli interventi di Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea, Valentina Trotta, assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Maratea, Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, Pierfranco De Marco, presidente della pro loco di Maratea La Perla, Antonella Caramia, presidente delll'associazione Cinema Mediterranea, Antonio Nicoletti, direttore Apt Basilicata e Michela Scolari, produttrice – e con la partecipazione degli attori Paolo Ruffini e Sandra Milo.

Saranno anche annunciate importanti novità relative alla prossima edizione del "Le giornate del cinema lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata 2020", all'offerta turistica e l'anteprima degli eventi in programma nella perla del Tirreno. "Per la prima volta la città di Maratea partecipa attivamente e da protagonista, all'importante Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio, per promuovere la sua costa incontaminata, la sua ospitalità ed il suo paesaggio, che rendono Maratea location ideale non solo per le vacanze, ma anche come set di cinema e di eventi "dichiara il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli. "Durante il convegno, presenteremo l'importante rassegna cinematografica internazionale, che si terrà dal 21 al 26 luglio 2020 – continua Stoppelli - e che ha visto nella scorsa edizione, tra i tanti illustri ospiti, la partecipazione di Richard Gere.

Anche per quest'anno e per gli anni a venire, in sinergia con la Regione Basilicata, l'Apt, gli operatori turistici e le associazioni presenti sul territorio, stiamo lavorando alla programmazione turistica di Maratea, al fine di realizzare un'offerta sempre più rispondente alle esigenze del mercato. Accoglienza e qualità dell'offerta turistica – conclude - per garantire a tutti una vacanza da sogno, grazie ad un contesto urbano curato, un mare pulito, i beni culturali e le diverse tipologie di bellezza paesaggistiche e marine da Acquafredda a Castrocucco".