Gli studenti dell'I.S.I.S.“Sinisgalli” di Senise ospiti a SanremoSol 2020

Un inizio frizzante per SanremoSol, il format esclusivo diretto dal lucano Giuseppe Grande, che fino a sabato, dalla città dei fiori, racconterà i retroscena del Festival della canzone italiana. Nella serata di ieri Grande ha presenziato al tradizionale Galà della Stampa del Festival al Casinò di Sanremo, alla presenza di volti noti del giornalismo e dello spettacolo, e poi al party di apertura della settimana sanremese targato Radio Italia Solo Musica Italiana, al Victory Morgana Bay dove oltre 300 gli ospiti, tra artisti in gara, discografici e addetti ai lavori, hanno voluto brindare tutti assieme alla settimana di sfida canora più attesa di tutto l'anno. Due appuntamenti esclusivi nel corso dei quali alcuni big della musica italiana hanno salutato SanremoSol e i tanti studenti lucani che vi parteciperanno.

E' il caso di Fausto Leali che ha ribadito l'importanza del testo delle canzoni, ma che è giusto anche che i giovani siano liberi di esprimersi al meglio. Tra le altre novità dell'edizione di quest'anno di SanremoSol, la location scelta per i diversi incontri, villa Ormond, tra le strutture più importanti della città ligure, sede dell'istituto internazionale di diritto umano, dove si alterneranno premiazioni, incontri istituzionali, e i seminari tematici, alcuni dei quali condotti da volti noti dello spettacolo, ai quali parteciperanno quasi cento ragazzi provenienti dall'I.S.I.S. "Sinisgalli" di Senise. Gli studenti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, confrontandosi con altre realtà in un ambiente nuovo e comunicando con persone che rivestono ruoli diversi nel panorama musicale italiano, e non solo. I ragazzi potranno interagire con il maestro Enzo Campagnoli, già direttore dell'orchestra del festival, che questo anno festeggerà sul palco dell'Ariston i 70 anni della kermesse italiana con la giovane artista Elettra Lamborghini, con la showgirl e conduttrice Giulia Salemi, l'attrice Stefania Rosso, il musicista Matteo Castellan, la docente/autrice Debora Milone e altri volti del mondo della cultura e dello spettacolo.