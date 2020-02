A Miglionico si discuterà di Bullismo e cyberbullismo

L’evento è organizzato dall’avv.ta Pitrelli in concerto con l’assessora alle politiche sociali Rosanna Damone

Si svolgerà a Miglionico il prossimo 7 Febbraio un importante incontro per sensibilizzare sulla tematica del Bullismo e del cyberbullismo. Questi due fenomeni lo ricordiamo interessano prevalentemente i più giovani in età scolare. Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Pertanto la manifestazione in calendario a Miglionico è importantissima per informare e sensibilizzare i giovanissimi sulla tematica. L?evento è organizzato dall?avv.ta Antonietta Pitrelli, esperta di diritto di famiglia e violenza di genere, in concerto con l?assessora alle politiche sociali del suddetto comune, Rossana Damone. Saranno coinvolte le scolaresche, con la partecipazione degli insegnati e degli studenti, a tal proposito vi sarà una sorta di gemellaggio con l'ITSET Manlio Capitolo di Tursi, il primo istituto della Basilicata a dotarsi di un ?segnale? stradale per fermare il bullismo, stop al bullismo appunto, in occasione di una manifestazione organizzata dalla professoressa Grazia Vitelli.

L?occasione sarà proficua per ?debullizzare? anche questa scuola. Alla manifestazione oltre alle autorità civili saranno presenti anche autorità militari, quali il capitano Giuseppe Ianniello, compagnia carabinieri di Matera e il luogotenente dei carabinieri Leonardo Fornabaio comandante della stazione carabinieri di Miglionico. Le forze dell?ordine sono costantemente impegnate a prevenire e reprimere sul territorio eventi criminosi, fondamentale è la stretta collaborazione con le istituzioni civili, scolastiche e con le famiglie con la finalità, ognuno per il suo ruolo, di affrontare, conoscere, prevenire fenomeni criminosi che riguardano il mondo degli adolescenti. Dunque appuntamento a Miglionico il prossimo 7 Febbraio 2020 presso il castello del Malconsiglio per dire NO AL BULLISMO.

Rocco Sole