Legambiente su Area Marina Protetta Costa di Maratea

Legambiente saluta favorevolmente la costituzione di una commissione permanente per la tutela ambientale

?All?indomani della seduta di Consiglio Comunale del 04.02.2020, Legambiente saluta favorevolmente la costituzione di una commissione permanente per la tutela ambientale e, pur prendendo le distanze dal voto di revoca di una deliberazione di intenti, fatta dalla precedente Amministrazione Comunale, la quale recitava e manifestava la volontà di ottenere l?istituzione dell?Area Marina Protetta ?Costa di Maratea?, ribadisce l?importanza di informazione, confronto, partecipazione e messa in campo dei saperi di ciascun individuo a vantaggio di un?intera comunità.

Per tali ragioni, Legambiente insieme al Comitato Pro AMP, hanno rafforzato gli incontri informativi con la cittadinanza tutta per far sì che vengano indagate ed approfondite tutte le questioni inerenti, nella fattispecie, la istituzione di una AMP, partendo dalle norme già in atto. Obiettivo della nostra Associazione, infatti, nel caso specifico, è che la cittadinanza di Maratea si ponga in una condizione di cognizione precisa ed attenta della questione in oggetto, così che il suo assenso e/o dissenso sia motivato dalla conoscenza e non da qualsivoglia altra motivazione."