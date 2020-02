A Senise va in scena il diario di Anna Frank

Al comprensivo "N. Sole" gli alunni portano in scena la drammatizzazione del diario della giovane

Domani 6 febbraio, alle ore 12.00, va in scena presso la Palestra dell'Istituto "Nicola Sole" di Senise, "Il diario di Anna Frank". In un momento storico dove il pericolo del "razzismo" si affaccia prepotentemente in Italia e in Europa, l'Istituto "Nicola Sole", diretto da Francesco D'Amato, ha lavorato, sotto la direzione di Ulderico Pesce, al Diario di Anna Frank. I giovani allievi hanno letto il testo, l'hanno "drammatizzato", e montato per la scena. Hanno anche lavorato ad alcuni video che accompagnano la narrazione dei fatti tragici che caratterizzarono gli ultimi due anni di vita della giovane Anna.

Anna è una ragazza di 13 anni, che, con i familiari e alcuni amici di famiglia, si nasconde in un rifugio segreto. Nel rifugio, circondato dai nazisti, diventa donna, conosce l'amore e addirittura scopre la sua più grande passione: "diventare giornalista o scrittrice". Il suo sogno purtroppo non si realizzerà perché le SS di Hitler la scovano e la portano in un campo di concentramento dove morirà. Ma i suoi ideali, i suoi sogni, devono "impossessarsi" delle nuove generazioni attuali che devono costruire un mondo migliore. In scena gli allievi dell'Istituto Sole: Desiree Uccelli, Francesco Ziella, Silvano Aschettino, Sofia Di Lanno, Salvatore Cuccarese, Giuseppe Guerriero, Anna Dammiano, Elisa Bellizio, Rosina Vitarelli, Rocco Terracina, Giovanni Cristiano, Gabriele Blotti, Mariangela Bellusci, Mario Castelluccio, Giuseppe Uccelli, Giuseppe Palermo, Rosa Cuccaro, Francesca Di Pierro, Giancarlo Rago, Francesco Donadio, Rocco Amendolara, Gregorio Blumetti, Salvatore Palermo, Giuseppe Paolo Latronico.