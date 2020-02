Sono 106 i “Prodotti di montagna della Basilicata”, con il marchio 2018

Send by email

Ha lo scopo di tutelare il prodotto di montagna e riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico

Si allunga l?elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" della Basilicata, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali. Lo rende noto in una nota l?Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. All?interno del prestigioso ?logo verde?, erbe officinali, carni fresche o trasformate, cereali e prodotti ortofrutticoli; ben altri 36 prodotti dell?Area Sud della Basilicata, tutti segnalati dall?Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura.

Prodotto di montagna? un nuovo marchio identificativo di qualità che ha lo scopo di tutelare il prodotto di montagna e riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree. Al 31 gennaio 2020 risultano oltre 106 i prodotti lucani che possono fregiarsi di questo marchio, istituito nel 2018. Il decreto ministeriale è quello numero 57167 del 26 luglio 2017 che indica tutti i 106 prodotti di montagna aggiornati al 3 febbraio 2020. Aziende lattiero caseari di Paterno, Viggiano, Picerno Avigliano, Chiaromonte, Calvello, Grumento Nova e tanti altre; aziende ortofrutticole e cereali di trasformati a Cersosimo, San Paolo Albanese, Rotonda, Senise, Terranova del Pollino, Francavilla in Sinni, Maratea, solo per indicarne alcuni.

Aziende di settore che trasformano materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane, nonché alimenti trasformati, quando la trasformazione, la stagionatura e la maturazione abbiano luogo in altura.