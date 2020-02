La Ducati sceglie Maratea per lo spot della Multistrada 950

Il video è stato girato a dicembre ed è stato lanciato lo scorso 3 febbraio sui social

Dopo Sapri anche Maratea è stata scelta dalla Ducati per sponsorizzare i propri gioielli. Dopo essere stata al centro dell?attenzione per le riprese per l?ultimo film 007 ?No Time To Die? di James Bond, Maratea torna protagonista per un importante spot. Una strada a picco sul mare pensata per chi ama le curve, è stata scelta dalla Ducati Motor Holding S.p.A., divisione di produzione motociclistica dell'azienda italiana Ducati, con sede a Bologna, per uno spot per far conoscere la moto ?Multistrada 950?.

La società di proprietà del produttore automobilistico tedesco Audi, attraverso la sua controllata italiana Lamborghini, ha fatto effettuare le riprese su un tratto della Strada Statale 18. ?Una delle strade costiere più emozionanti del Sud Italia, con tornanti elbow-down e belvederi mozzafiato?, così è stato definito dai responsabili della Ducati. Il video, con due moto Ducati che attraversano le curve della SS18 e riprendono il mare, è stato girato a dicembre, con alcuni motociclisti che uniscono la passione per i motori con lo splendido scenario di Maratea e del Golfo di Policastro. Il video è stato lanciato lo scorso 3 febbraio sui social ottenendo grande attenzione.

Lo spot della Ducati racconta una scelta come ?una strada affacciata sul mare che sembra disegnata per coloro che amano le curve. I protagonisti alcuni motociclisti, pare del posto, che hanno avuto la fortuna di volare in sella alla nuova Ducati costeggiando l?incantevole scenario della costa del Golfo di Policastro.

Oreste Roberto Lanza