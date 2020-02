Al via il Carnevale a Picerno con Miti e riti lucani

Send by email

Un progetto per coinvolgere associazioni, gruppi spontanei e consolidare il rapporto con il territorio

Si è dato il via a Picerno al progetto "Miti e riti lucani", ideato dall'Istituto Comprensivo in partenariato con il Comune, giunto alla Terza Edizione. Un'iniziativa volta a rievocare la memoria del Carnevale picernese che affonda le sue radici nella cultura popolare contadina. Il programma è ricco di eventi. Il 19 e 20 febbraio gli alunni dell'Istituto Comprensivo annunceranno per le vie del Paese il Carnevale. Nel pomeriggio del 20 febbraio alle ore 17:00 si esibiranno nella Torre Medievale con la rappresentazione del Carnevale attraverso racconti, suoni e danze popolari.

Il 21 febbraio è prevista la sfilata con raduno alle ore 10 al piazzale Mercato. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo sfileranno con i costumi e le maschere da loro realizzati nei laboratori artigianali con l'aiuto delle insegnanti, dei genitori e dei nonni. Racconteranno i mesi dell'anno attraverso narrazioni, balli e canti riprendendo la tradizione. Ci sarà la distribuzione di prodotti tipici del Carnevale offerti dai panifici Tomas, Potenza, Marcantonio e Ciarly. Ultimo appuntamento martedì 25 febbraio con la sfilata che avrà inizio alle ore 16:30 e culminerà col fantoccio che verrà bruciato in Piazza Plebiscito. Saranno distribuite le chiacchiere preparate dall'Associazione Auser di Picerno grazie alla dedizione e all'impegno della Presidente Angela Alvino. Si ringrazia il Sindaco Giovanni Lettieri, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Carmela Marino e tutta l'amministrazione comunale.

I ringraziamenti vanno al Preside Vincenzo Vasti oltrechè all'intero corpo docente che ha svolto un lavoro lodevole con grande impegno e professionalità coordinando attività di tipo musicale, artistico e culturale, guidato da Gerardo Viggiano, Professore di arte ed immagine, ideatore del progetto. Si ringraziano le associazioni del territorio e le famiglie degli alunni. Questo progetto è un modo per coinvolgere clubs, associazioni, gruppi spontanei e consolidare il rapporto con il territorio attraverso una didattica concreta oltreché per il recupero del prezioso patrimonio immateriale di cui Picerno come tutta la Basilicata dispone.