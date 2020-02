I comuni della Valle del Mercure uniti per il Carnevale

Tutti i presidenti delle Pro Loco hanno convenuto di voler costruire un grande evento

Uniti con la stessa volontà di fare rete oggi attorno al Carnevale, e domani per altri eventi che puntino sul territorio, la condivisione di prospettive ed idee, gli attrattori turistico esperienziali. Le Pro Loco di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Viggianello, Rotonda, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore hanno così dato vita ad uno storico accordo di collaborazione che inizia a dare i suoi frutti visibili con il Carnevale della Valle che ha unito per la prima volta nella vita delle Pro Loco della Valle del Mercure, le sette comunità in una grande festa di piazza che è stata celebrata a Laino Borgo domenica 16 febbraio con la sfilata di quasi 15 gruppi mascherati ed un gran finale a base di prodotti tipici del territorio. Hanno partecipato al suddetto evento tutte le Amministrazioni Comunali dei comuni coinvolti.

L'idea partita dal consigliere delegato per i rapporti con la Pro Loco, Daniela Sirufo del Comune di Laino Borgo, avallata e sostenuta dal Sindaco, Mariangelina Russo, in poco tempo ha messo allo stesso tavolo i presidenti della Pro Loco: Francesco Canduci per Laino Borgo, Ornella Verbicaro per Laino Castello, Antonio Bruno per Mormanno, Antonio Carlucci per Viggianello, Daniela Nicolai per Rotonda, Alfredo Forestieri per Castelluccio Inferiore e Demia Gioia per Castelluccio Superiore. Tutti i presidenti della Pro Loco hanno convenuto di voler costruire un grande evento che ogni anno si muoverà in maniera itinerante lungo l'asse dei comuni coinvolti, partendo, per la prima annualità, proprio dal comune di Laino Borgo che ha lanciato la proposta di unità. Così Domenica 16 febbraio da tutti i paesi della Valle del Mercure sono sopraggiunti nel comune calabrese i gruppi mascherati che hanno partecipato alla sfilata della prima edizione del Carnevale della Valle con partenza da Piazzale della Repubblica ed arrivo a Piazza Navarro. «La sinergia e la volontà di stare insieme - ha aggiunto il consigliere delegato Daniela Sirufo - ha già permesso di approfondire la disponibilità e volerci sedere attorno ad un tavolo di programmazione anche per i prossimi mesi e per gli eventi futuri che possano dar vita ad un grande cartellone attrattivo per i turisti ed i residenti in un'ottica condivisa di scelte ed appuntamenti che diano il senso della unitarietà e della prospettiva su grande scala».