A Marconia, successo per la terza edizione di “Sfila…ndo il Carnevale”

Per martedì grasso prevista la sfilata finale. Molte associazioni coinvolte

Grande successo della terza edizione di ?Sfila?.ndo il Carnevale? di Marconia, frazione di Pisticci in provincia di Matera. Edizione programmata dalla Pro Loco del Presidente Dino Malvasi e inserita nell?elenco degli eventi per sostenere storia e tradizione del luogo. Diverse associazioni presenti sul territorio: gruppo Lasalandra, gruppo Charlie Chaplin di Stella Zambrella, gruppo gli allegrotti di Annio Maffei, associazione Mama di Carla Cirone, A.C.R. e portatori Madonna delle Grazie, La città giusta di Katia Pierro, 5b scuole elementari Monreale banda bassotti, associazione goldance di Antonio loponte, gruppo scuole medie quinto Orazio Flacco "Mai più", associazione Briglie sciolte di Francesco Cataldo, associazione L'incanto di vittoria Rago e associazione Margherita,

i ragazzi dei padri trinitari di Bernalda accompagnati da Bruno Agneta, Pro loco Craco col il presidente Antonio Consoli. Molti carri allegorici, maschere di ogni tipo, rappresentazioni goliardiche di ogni tipo, giochi per i più piccoli. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in particolare, per il presidente Lino Malvasi, per la riuscita dell?edizione 2020. ?È stata un?edizione? ha sottolineato Dino Malvasi, presidente della pro loco di Marconia ? organizzata con molti sacrifici che ha prodotto un risultato positivo. Un grazie va rivolto a tutti quelli che si sono impegnati per donare un attimo di gioia e di grande serenità alle generazioni dei più giovani?. Sfilata finale prevista per martedì 25.

Oreste Roberto Lanza