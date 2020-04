Un avvincente racconto di tutte le peculiarità della natura e del territorio

Quest'anno per pasquetta tutti in casa senza scampagnate ed escursioni per sconfiggere insieme quanto prima la problematica dell'epidemia del coronavirus. A farci scoprire il territorio ci pensa Caggiulino Lucanum con un suo nuovo cartoon. La quarta puntata della serie realizzata dalla PMI innovativa iInformatica Srls con il patrocinio delle Pro Loco Unpli Basilicata vede come palcoscenico la città di Matera. Caggiulino - fanno sapere Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata e Vito Santarcangelo, amministratore PMI iInformatica - è nel parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano, noto anche come parco della Murgia Materana. Immerso nella vegetazione della Murgia, Caggiulino ci racconta tutte le peculiarità della natura del territorio, e si accorge di uno skyline che si intravede all'orizzonte. E' il momento di prendere il binocolo ed osservare cosa si cela di così interessante. E' lo skyline dei Sassi di Matera, che raccontano la storia e l'avvicendarsi di popoli e di culture.

Matera è di fatto un portale per viaggiare nel tempo! Di questo patrimonio dell'umanità Caggiulino - continuano Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata e Vito Santarcangelo, amministratore PMI iInformatica - ci illustra le differenze fra il Sasso Caveoso caratterizzato da abitazioni quasi completamente scavate nella roccia ed il Sasso Barisano caratterizzato da abitazioni costruite in calcarenite, roccia tipica del territorio murgiano. Immerso nell'incanto dei Sassi, Caggiulino ci dà appuntamento alla prossima avventura. Il cartoon di Caggiulino ideato da Vito Santarcangelo è stato realizzato da Angelo Cucina con il disegnatore lucano Alessandro D'Alcantara. Le voci sono di Demetrio Antonio Cavara e Nicolò Montesano. Caggiulino ci invita a guardare oltre quest'orizzonte che oggi ci turba e che vediamo ancora opaco e distante. Con pazienza e fiducia ritorneremo a valorizzare attraverso il turismo il nostro bellissimo territorio come fatto nell'anno 2019. Vito Santarcangelo, amministratore della PMI iInformatica, e Rocco Franciosa, Presidente delle Pro Loco Unpli della Basilicata, con questo cartoon augurano a tutti di trascorrere una serena pasquetta!

Link del cartoon Caggiulino Lucanum a Matera: https://www.youtube.com/watch?v=s4oUGwSHAik