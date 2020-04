Una interessante iniziativa del comitato Torracchiani per ricordare un dantista lucano di fama mondiale

“Se la Divina Commedia fosse cibo” è il titolo di un concorso culturale organizzato dal comitato Torrachiani di Pietrapertosa, centro in provincia di Potenza. L’intento del comitato, nato per ricordare, in particolare Francesco Torraca dantista di fama mondiale, è dare il “buon gusto” alla letteratura;unire cultura e cibo. La premiazione sarebbe dovuta avvenire il 25 marzo 2020 presso la Gelateria Caruso di Potenza ma, a causa degli eventi drammatici che stanno interessando l’intera penisola, la scadenza del concorso è stata spostata fino 20 aprile. Al concorso hanno aderito ragazzi provenienti da tutte le parti d’Italia, uomini e donne, che si sono cimentati nel comporre diversi racconti breve, poesie, foto come personale interpretazione della Divina Commedia in cibo.

Del resto nelle opere di Dante numerosi - sottolinea, al telefono con la redazione, Chiara Vigna Presidente del comitato Torrachiani, promotrice del concorso insieme con il sui vice Teresa Colucci - sono i riferimenti al cibo. Dalla cantica dell’inferno con i diavoli che incitano i loro servi a immergere le anime dei dannati nei pentoloni degli inferi al “pan de li angeli”, linfa per chi si ciba di beltà. Parallelismi eterni, rielaborati da ognuno nel girone dei propri desideri”. Interessante iniziativa culturale al tempo del corona virus potremmo dire. “In questo momento delicato e stato un modo – aggiunge Chiara Vigna- per uscire da questo inferno. In particolare una concorrente di Matera ci ha espressamente ringraziato per aver permesso una distrazione in un momento così delicato”. La comunicazione dei vincitori al 25 aprile tramite internet, la premiazione ufficiale presso la gelateria Caruso di Potenza, partner dell'iniziativa se e quando si potrà. Il tutto sarà reso noto per tempo. Giura selezionatrice dei lavori di eccellenza: lo Chef Rocco Pozzulo di Potenza, presidente Federazione Cuochi Italiani oltre ad un fotografo professionista di Rionero in Vulture, Orazio Travaglio e una insegnante e poetessa lucana, Ione Garrammone. Al vincitore sarà offerto un pernottamento per due persone presso il B&B “La Casa di Penelope e Cirene” a Pietrapertosa, luogo natale del Torraca.

Oreste Roberto Lanza