La direttrice Pilogallo: per la riapertura al pubblico stiamo realizzano un piano di sicurezza

In attesa di aprire al pubblico presso la sede di Santa Maria a Potenza, il polo bibliotecario, composto dalla biblioteca nazionale e quella provinciale, ha deciso di offrire una serie di servizi di consultazione on line di migliaia di libri e documenti. L’iniziativa, #la culturanonsiferma, attraverso il sito www.bnpz.beniculturali.it permette di attingere ad alcuni servizi culturali da remoto. I residenti o semplici domiciliatari in Basilicata, compilando un modello presente sul sito possono accedere a prestiti digitali per tanti e diversi libri o servizi similari.L’iscrizione ai servizi della biblioteca permetterà l’accesso alla piattaforma di prestito digitale MediaLibraryOnLinea cui la Biblioteca Nazionale ha aderito recentemente.

Una piattaforma digitale dove è presente una rete di biblioteche pubbliche e private fornite di oltre settemila risorse acquistate e più di un milione e mezzo di risorse open. A questo è stata aggiunta anche la piattaforma rete Indaco con una parte consistente del patrimonio delle due biblioteche potentine. Ma la domanda sorge spontanea: quando il polo bibliotecario di Potenza verrà aperto al pubblico? “In questi giorni si stanno studiando- precisa Anna Maria Pilogallo, direttrice del polo bibliotecario di Potenza – e mettendo a punto tutto un piano di sicurezza per la tutela del personale della struttura e quello soprattutto dell’utenza che immaginiamo in un numero crescente”.

Oreste Roberto Lanza