E siamo alla settima puntata del cartoon Caggiulino Lucanum, progetto innovativo di valorizzazione territoriale della PMI innovativa IINFORMATICA SRLS con il patrocinio delle Pro Loco Unpli Basilicata. In questa avventura - fanno sapere Vito Santarcangelo, amministratore IINFORMTICA e Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Unpli Basilicata - il simpatico esploratore ci porta alla scoperta della Riserva Regionale dei Calanchi, fra le artistiche sculture naturali frutto dell'erosione effettuata dall'acqua nel corso di oltre un milione di anni sul terreno argilloso. Ammirando il panorama Caggiulino scorge la bellissima Montalbano Jonico. Accompagnandoci alla scoperta del comune lucano, Caggiulino ci mostra il Palazzo Rondinelli, sede della biblioteca comunale che ospita il Fondo Antico, una raccolta di oltre 9000 libri (alcuni risalenti al 1500).



Dall'entroterra dei Calanchi passando per Montalbano Jonico, Caggiulino ci augura di affacciarci presto sul litorale Jonico per una fantastica stagione estiva.

La società materana IINFORMATICA SRLS rappresentata dall'Ing. Vito Santarcangelo, insieme alle Pro Loco Unpli della Basilicata rappresentate dal presidente Rocco Franciosa, a tal proposito metterà a disposizione delle strutture balneari il proprio applicativo innovativo iPlaya per una gestione interattiva degli stabilimenti balneari in conformità con le disposizioni che arriveranno dal governo. L'applicativo - concludono Vito Santarcangelo, amministratore IINFORMTICA e Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Unpli Basilicata - servirà anche come guida digitale per poter fruire del turismo di prossimità che sarà al centro della nuova stagione estiva, valorizzando così i borghi caratteristici dell'entroterra lucano che sono raggiungibili dalla costa Jonica e Tirrenica. Ulteriore conferma di una Basilicata unita per una ripartenza graduale e diligente. Le tappe dell'avventura di Caggiulino a Maratea, Valsinni, Laurenzana, Matera, Parco Nazionale del Pollino e Acerenza, sono visionabili gratuitamente sul canale Youtube dedicato "Caggiulino".

Ecco il link al nuovo cartoon Lucanum:

https://www.youtube.com/watch?v=-1XY9lwscW0

Ecco i link ai disegni del cartoon da colorare

Caggiulino fra i Calanchi https://bit.ly/caggiulino

Caggiulino a Montalbano https://bit.ly/caggiulino_36