Si terrà venerdì 29 maggio 2020 alle 9.30 con una diretta Facebook la finale della settima edizione di Cinefrutta, il festival per cortometraggi sul tema della buona alimentazione, promosso dalle organizzazioni di produttori Alma Seges, AOA e Terra Orti in collaborazione con il Giffoni Experience. L’ospite d’onore di questa edizione sarà il noto attore e regista Carlo Verdone che si collegherà in diretta web con gli studenti, insegnanti e ospiti che parteciperanno in remoto all’evento. Sarà creata una sala virtuale che, causa Covid-19, sostituirà la location che solitamente ospita la finale del concorso (la sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni) e nella quale interagiranno in videoconferenza i rappresentanti delle O.P. promotrici, referenti del Giffoni Film Festival e rappresentanti delle istituzioni.

Le classi invitate alla finale, il cui corto sarà proiettato durante la mattinata, sono state selezionate tra le tante che hanno inviato i lavori a tema e riceveranno il "Premio Selezione Cinefrutta". Sarà poi la giuria tecnica a scegliere quale delle opere si aggiudicherà il premio per “Miglior cortometraggio” e un assegno per forniture scolastiche. Una giuria popolare invece sceglierà i vincitori dei due premi principali: il “Premio del pubblico” sarà assegnato tramite la preferenza espressa con voto online sulla pagina Youtube www.youtube.com/user/cinefruttacorti mentre il “Premio speciale Facebook” andrà alla corto la cui foto pubblicata sul profilo Facebook www.facebook.com/cinefrutta avrà ricevuto più 'like'. Anche per l’edizione 2020 di Cinefrutta, ha visto molte le partecipazioni:centinaia di ragazzi delle scuole medie e superiori arrivati da tutta Italia, da Desenzano del Garda a Matera.

